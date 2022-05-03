【一田購物優惠日2022】一田購物優惠日開始喇！一田百貨減價持續29天，近2,000款貨品都已於網上率先以優惠價發售，每日都會推出不同劈價優惠，包括廚具低至1折、家電及美食現金券半價等，大家記得把握機會去掃貨喇！

一田購物優惠日2022｜YATA優惠1折起！賣家電/食品/廚具/卡通精品

（YOHO Mall 圖片）

一田百貨推出半年一度的一田購物優惠日，近2,000款貨品於即日起至5月22日在網上eShop率先以優惠價發售，而一田百貨則將於5月25日至5月31日舉行購物優惠日。

YATA eShop率先舉行！搶先看優惠商品1折起

YATA eShop優惠將於即日起至5月22日率先舉行，以下搶先看1折起優惠商品！

一田購物優惠日【1】廚具/家庭用具低至1折

於即日起，一田購物優惠日網上eShop推出超抵優惠，廚具低至1折！包括燒烤機、電烤爐、鍋具、刀具、廚師機、攪拌機等等，當中有1折貨品於即日起限量發售！

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一田購物優惠日【2】家電低至半價

多款一田家電低至半價發售！洗衣機、電視機、吸塵機、掛燙機、電鬚刨、冷氣機、蒸氣焗爐等等通通都有大減價，當中人氣品牌Dyson吸塵機減價近$1500！

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一田購物優惠日【3】半價食品

一田多款食品有低至半價優惠！包括黑松露醬、白松露醬、即食花膠海參、鮑魚、XO醬、即食麵等等都有優惠。

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一田購物優惠日【4】卡通精品16折起

一田購物優惠日特設卡通專區，多款卡通精品由16折起，包括床單、餐具套裝等精品限量發售，當中原價$1850角落小夥伴床品套裝劈價減至$399， 十分抵買！

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一田購物優惠每日都有優惠主題，包括5月3日廚具低至1折起、5月4日至6日家電及美食現金券半價、美妝護膚組合$99、卡通精品16折起：

【3/5】1折起掃破抵價廚具

【4/5】$99起熱搶美妝護膚組合

【5/5】半價起買盡涼夏家電

【6/5】半價起買美食現金券



一田購物優惠日單一訂單滿$1000即可免運費，一田同時新增觀塘店及元朗店自取點供大家取貨，另外使用一田信用卡或滙豐信用卡單一訂單簽賬每滿$1000，可即時減$50，每張訂單最多減$100。

一田優惠購物優惠日2022

優惠日期：（網上eShop）5月3日至5月22日；（一田百貨）5月25日至5月31日

優惠地點：網上eShop及一田門市

