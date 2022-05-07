【信用卡現金回贈】信用卡種類款式多不勝數，其中可粗略分為現金回贈信用卡及飛行里數信用卡。相較飛行里數信用卡玩法繁複，現金回贈信用卡簡單易上手，消費即可享現金回贈，因而成為近年港人們申請信用卡的首選。內文推介9大現金回贈信用卡，指定類別消費可享高達5.6%現金回贈！

現金回贈信用卡9大推介！

現金回贈高達5.6% 部份門檻低學生可申請

什麼是現金回贈信用卡？

使用現金回贈信用卡，銀行會按照信用卡簽帳金額乘以指定回增率，回贈指定金額以抵消下次消費。部份銀行會為現金回贈信用卡設立回贈上限，申請前可詳閱信用卡條款。

以渣打Simply Cash Visa卡（本地消費1.5%回贈）為例，本地簽帳$1,000，即可獲得$15現金回贈。要注意普遍現金回贈信用卡將回贈金額轉入戶口抵消當月簽帳，或以積分方式發放，自行換取對應現金回贈金額，而非直接退還現金。

現金回贈信用卡9大推介

現金回贈信用卡選擇多，最重要是挑選出適合自己的現金回贈信用卡：如信用卡用途偏向旅遊、主題公園及娛樂類別，使用WeWa 銀聯卡可享4%現金回贈；如信用卡用途偏向網購消費，使用滙豐Red信用卡可享4%現金回贈。

以下挑選出9款熱門現金回贈信用卡，大家可以參考個人使用習慣，申請合適的現金回贈信用卡：

現金回贈信用卡【1】渣打Smart信用卡

渣打Smart信用卡基礎現金回贈率只有0.55%，於指定特約商戶消費則可享5%現金回贈率，特約商戶類別廣泛，包括超級市場、餐飲食肆、潮流服裝及美妝美容，大家是以下特約商戶的常客的話，相信渣打Smart信用卡會是大家銀包內的現金回贈信用卡首選！

現金回贈（本地簽賬）：0.55%

現金回贈（海外簽帳）：0.55%



- 特約商戶5%現金回贈（759、百佳高達）

- 無限次3個月免息分期



迎新優惠：高達HK$2,000現金回贈



年薪要求：9.6萬



特約商戶：



759阿信屋

OK便利店

foodpanda、foodpanda mall及pandamart

Klook

麥當勞®及麥當勞App

香港百佳指定店舖：百佳超級市場、TASTE、FUSION、INTERNATIONAL、food le parc、GOURMET、GREAT FOOD HALL、便利佳及百佳冷凍食品及百佳網店

香港莎莎門市及網店

屈臣氏分店及網店

ZALORA

網上影視串流平台：Amazon Prime Video、Disney+ 、Netflix、 Now TV

網上音樂串流平台：JOOX 、KKBOX 、MOOV 、Spotify



（圖片來源：渣打銀行）

現金回贈信用卡【2】渣打Simply Cash Visa卡

渣打Simply Cash Visa卡現金回贈方式簡單，所有本地簽帳現金回贈率一律1.5%，在消費時毋須考慮消費類別，是一張貪方便的現金回贈信用卡的好選擇！

現金回贈（本地簽賬）：1.5%

現金回贈（海外簽帳）：2%



- 其他簽賬享1.5%回贈



迎新優惠：簽賬滿$4,000現金回贈$800



年薪要求：9.6萬



（圖片來源：渣打銀行）

現金回贈信用卡【3】滙豐Visa Signature卡

滙豐Visa Signature卡是全港最高現金回贈信用卡之一，特色在於玩法較多。信用卡基礎現金回贈率只有1.6%（基本獎賞1X+獨家額外獎賞3X），透過搭配「最紅自主獎賞」，持卡人可將5X額外「獎賞錢」分別或全部分配於「賞滋味、賞生活、賞家居、賞品味、賞世界」，於分配類別商戶消費時可獲得額外高達2%現金回贈（最紅自主獎賞5X），另外網購及海外簽賬亦可享額外2%現金回贈（最紅網購及海外簽賬獎賞5X），最高可獲高達5.6%現金回贈。

「最紅自主獎賞」限制持卡人於指定類別消費才可獲得最佳現金回贈率，對持卡人侷限較大，持卡人亦可申請附屬卡，並為附屬卡挑選其他類別消費，賺盡兩個或以上分配類別商戶的現金回贈。

現金回贈（本地簽賬）：1.6%

現金回贈（海外簽帳）：5.6%



- 最紅自主獎賞高達5.6%回贈



迎新優惠：$800獎賞錢



年薪要求：36萬



（圖片來源：滙豐銀行）

現金回贈信用卡【4】滙豐Red信用卡

滙豐Red信用卡同屬於滙豐銀行推出的信用卡之一，持卡人不可參與「最紅自主獎賞」，不過網上簽賬一律4%回贈，且申請門檻較低，是現金回贈信用卡的熱門選項之一。持卡人可使用此卡網購或透過網上平台繳交租金，賺取最高現金回贈，另外其他消費一律1%。

現金回贈（本地簽賬）：1%

現金回贈（海外簽帳）：1%



- 網上簽賬4%回贈



迎新優惠：/



年薪要求：12萬



（圖片來源：滙豐銀行）

現金回贈信用卡【5】WeWa 銀聯卡

WeWa 銀聯卡基礎現金回贈率0.4%，於旅遊、主題公園、戲院及唱K享4%現金回贈，是一張主打娛樂及消閒類別的現金回贈信用卡。持卡人可透過WeWa 銀聯卡指定手機應用程式參與「WeWa『自肥行星』有獎遊戲」，於消費後抽獎賺取額外優惠及回贈。

現金回贈（本地簽賬）：0.4%

現金回贈（海外簽帳）：0.4%



- 旅遊、主題公園、戲院及唱K享4%現金回贈



迎新優惠：BRUNO多功能電熱鍋（白色） 或 $500現金回贈 或 學生簽滿$2,000回贈$200兼享免首5年年費



年薪要求：15萬（學生免年薪要求）



（圖片來源：安信）

現金回贈信用卡【6】EarnMORE銀聯卡

現金回贈（本地簽賬）：2%

現金回贈（海外簽帳）：2%



- 所有簽賬2%回贈



迎新優惠：飛利浦即熱過濾飲水機 (ADD5910M) 或 Hyundai冷暖空氣淨化三合一無扇葉風扇 (AM-046JR) 或 $500現金回贈 或 學生簽滿$2,000送$200現金回贈



年薪要求：15萬（學生免年薪要求）



（圖片來源：安信）

現金回贈信用卡【7】Citi Rewards信用卡

現金回贈（本地簽賬）：0.4%

現金回贈（海外簽帳）：0.4%



- 電子錢包付款5X積分優惠

- 感應式付款3X積分優惠



迎新優惠：200,000積分（HK$800現金回贈）及 頭兩期月結單利息全額回贈



迎新優惠（學生）：簽賬$1,000享75,000積分



年薪要求：12萬（學生免年薪要求）



現金回贈信用卡【8】恒生MPOWER卡

現金回贈（本地簽賬）：0.4%

現金回贈（海外簽帳）：1.2%



- 指定本地、網購及外幣簽賬5%回贈



迎新優惠：高達$700 Cash Dollars 或 高達MCL戲票10張



年薪要求：15萬（學生免年薪要求）



（圖片來源：恒生銀行）

現金回贈信用卡【9】大新ONE+ Titanium 信用卡

現金回贈（本地簽賬）：1%

現金回贈（海外簽帳）：1%



- 所有簽賬1%回贈



迎新優惠：以39折換購美國USATISFY家用DLP口袋迷你投影機 或 高達$800現金回贈



年薪要求：6萬

