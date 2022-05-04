營地推介｜5大超靚海景營地人均$130起！獨立海景房/觀星+睇日落

【宿營好去處2022】一文睇5大海景宿營推介！近年香港不少度假營營地經過重新修繕，更加新淨企理，有些宿營營地更坐擁無敵大海景，早上睡醒可以飽覽開揚的大自然景色，到了傍晚，部分營地更可以欣賞到日落景色、維港美景和夜空觀星等，以下5大海景宿營營地推介人均低至$130，趁假期不妨去Chill一下！

（文章內提及的價錢及優惠，以發稿日期為準。）

海景宿營推介【1】摩星嶺青年旅舍：270度無敵景觀！設海景房+懶人露營區

摩星嶺青年旅舍除了提供一般宿舍床位及房間外，更有海景雙人房，能夠盡情觀賞絕美日落！同時可以在炮台口改建的270度觀景台欣賞維港美景及觀星，還有露營區並提供各種營具，更有專人幫手搭營，最適合懶人、一大班朋友及一家大細！

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海景宿營推介【2】梅窩度假屋：人均$130住豪華海景房

位於大嶼山梅窩度假屋於2018年經過翻新重開，所以梅窩度假屋設施新淨，ViuTV節目《調教你MIRROR》及劇集《男排女將》都是在這裡取景，可以在這裡找到不少MIRROR的足跡，鏡粉朝聖打卡必去！度假營更設有超大天台，可以看到無遮掩的無敵海景，到黃昏時候還可以睇日落，十分寫意。

詳細介紹及收費：梅窩渡假屋推介！人均$130住豪華海景房 巨型天台睇超靚日落

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海景宿營推介【3】西貢獨立屋度假營：無敵海景房、歎海鮮餐/BBQ

位於西貢的渡假屋依山臨海，鄰近西貢郊野公園，佔地超過18,000平方米，人均最平$200即可入住無敵海景房！而且營地如獨立屋般的設計，價錢實惠又夠靚，包海鮮餐之餘，也可參加歷奇訓練、獨木舟浮潛、室內射箭等活動！

因應政府放寬防疫措施，營地限時推出4人宿營套餐，包入住1晚客房、早餐、午餐、晚餐及2節營地活動，人均$800起。另設有空中花園露營4人套餐，人均$600起包1晚露營體驗活動，免費泊車名額1個及早餐、午餐及晚餐三餐，名額有限，額滿即止。

有興趣報名的朋友，可以到營地官方Facebook專頁「香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營」查詢。

詳細介紹及收費：渡假屋推介｜西貢人均$200住無敵海景房 歎海鮮餐/BBQ！設多人房

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海景宿營推介【4】大嶼山度假村：開揚空中花園/體驗土窯烘焙

位於大嶼山的渡假村在2009年開幕，設計上採用自然採光、空中花園及清水牆等元素，可以遠眺開揚海景，營造舒適悠閒的氣氛。除了可以玩多項刺激的歷奇活動，包括室外攀石、緣繩下降、射箭等，還可以親手體驗土窯煮食和大澳文化生態導賞遊等，入住多人房人均最平$160，適合一家大細入營玩兩日一夜！

詳細介紹及收費：大嶼山渡假村人均$160住私人露台房！空中花園星空露營+土窯烘焙

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海景宿營推介【5】馬灣隱世渡假屋

馬灣除了挪亞方舟之外，其實還有一個隱世渡假屋——馬灣太陽村莊！坐落在休閒舒適的自然環境中，可飽覽青馬大橋無敵海景！住宿方面，有2人至8人住宿可供選擇，房間設有獨立浴室及個人儲物櫃，備有無線上網服務，方便又貼心！

除了有踩單車環島遊，又可以前往周邊隱世沙灘及太陽館，適合一家大細或三五知己來一趟休閒之旅！馬灣渡假屋頗受本地旅客歡迎，因此建議大家盡早預約，預約方式可到官方網站查詢。

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馬灣太陽村莊

地址：馬灣體育路14號太陽館

電話：8201 1122



交通方法：

渡輪：由中環2號碼頭或荃灣碼頭前往珀麗灣，船程分別是25分鐘和15分鐘，下船後步行12至15分鐘。

巴士：循環巴士服務NR338由中環2號碼頭前往珀麗灣，在基慧小學下車後，往車尾方向步行約5-8分鐘。

