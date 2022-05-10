惠康優惠｜惠康每週優惠日本蛋$20/排+水餃/即食麵/零食$10起！

撰文：溫藹紅
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【惠康優惠】惠康每週優惠，商品抵買而備受關注，今期惠康最新優惠，多款急凍水餃、即食麵、糧食雜貨、零食飲品、日用品等$10起，其中人氣日本蛋每排僅售$20/盒，部份產品更買第二件半價，大家記得趁優惠選購喇！

惠康優惠｜惠康每週優惠日本蛋$20/排+水餃/即食麵/零食$10起！

惠康推出購物優惠，多款急凍產品進行減價優惠，灣仔碼頭各款水餃及煎餃$55/4包，平均$13.75/包，會員更可加$10買第5包；淘大韮菜豚肉棒棒餃及香菇木耳雞肉煎餃售$12/包；台灣直送桃城雞排炸雞亦做優惠$39/包，大家可以趁減價買定作為懶人儲備！

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今次優惠更涵蓋多款日本人氣食品，早前一度被搶購的$20日本雞蛋再度登場，新紀元卵無激素白蛋或啡蛋赤玉，以$20/盒發售；日本人氣大阪王將各款餃子均售$48/2包，平均$24/包！

此外，多款糧食雜貨、零食飲品、日用品等$10起，當中包括福字米粉或伊麵$25/2袋、金寶濃湯$33/3罐、李錦記蠔油$20/2支、維達廁紙$50/2條、雀巢紙包茶飲（6包裝）、淳茶舍樽裝茶（1.2公升）或玉泉有氣水（1.25公升）$20/件；Dove、Elastine、霸王精選洗髮水等產品買第2件半價，大家記得把握機會！

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惠康優惠 詳情

推廣日期：即日起至5月12日
推廣地點：全線惠康

惠康今期優惠涵蓋哪些抵買產品？

 惠康多款急凍食品、即食麵、零食飲品等$10起， 其中人氣日本蛋每排僅售$20/盒，詳情可瀏覽內文

惠康今期優惠日期？

惠康由即日起至5月12日推出優惠，詳情可瀏覽內文。 


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