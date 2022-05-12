【香港故宮博物館】香港故宮博物館將於今年7月開幕！香港故宮文化博物館即將正式進駐西九文化區，設有9大香港故宮博物館開幕展覽，有多達900件展品供大家觀賞！香港故宮文化博物館展館佔地達1.3萬呎，下次去西九文化區又多個好去處了！記者今次精選9大周邊美食，有興趣記得Bookmark！

香港故宮博物館7月開幕！佔地1.3萬呎+設9大展覽 9間西九餐廳推介

（圖片來源：香港故宮文化博物館）

香港故宮文化博物館將於今年7月正式開幕，選址位於西九文化區海傍，鄰近M+博物館，下次去西九文化區不只野餐，又多一個博物館可以入場參觀！

香港故宮文化博物館佔地達1.3萬呎，樓高7層，內部設計及整體風格保留故宮的建築特色，將會劃分成9個展館，展出約900件由北京故宮博物院借出的文物。香港故宮文化博物館開幕時設9大展覽，包括2個特別展覽及7個專題展覽。

香港故宮文化博物館開幕9大展覽，除了可以觀賞故宮博物院的文物，亦有香港文化機構及本地當代藝術家借出的收藏及作品，全部展品皆呼應故宮文化，讓大家從多角度了解故宮的建築、特色、歷史及文化。各展覽館的展出日期由3個月至2年不等。

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由於香港故宮文化博物館展出的展品別具歷史價值，在運送文物及保護展品的需求較其他博物館為大，因此將有機會收取入埸門票費用，詳細入埸安排將會於6月公布。

西九好去處｜香港故宮文化博物館

地址：西九文化區博物館道8號

開幕日期：7月

開放時間：待定

交通：（小巴）26、74、74s等（巴士）296D、215X、261B等；水上的士



西九文化區餐廳9大必食推介

參觀完香港故宮文化博物館或M+博物館後，不妨試試附近的美食！記者精選9大西九文化區美食，可以邊看海景邊歎美食！

西九文化區餐廳推介【1】Mosu Hong Kong

位於M+大樓3樓的Mosu Hong Kong是來自首爾的韓國創意料理餐廳，為米芝蓮二星餐廳Mosu的首家海外分店！餐廳由行政總廚Sung Anh及主廚Shim JungTaek主理，貫徹首爾店僅提供嚐味菜單的概念，食客可以品嘗到由食材主導的餐飲體驗。

（圖片來源：M+博物館）

西九文化區餐廳推介【1】Mosu Hong Kong

地址：香港九龍博物館道38號M+大樓3樓

電話：2398 0291

營業時間：17:30-22:00

*逢星期一休息。



西九文化區餐廳推介【2】ADD+

全新多國菜餐廳ADD+面積超過一萬平方呎，室內設有空間廣闊的休閒餐飲區及吧台，而2間獨立廂房可以飽覽西九藝術公園景觀及維港天際線。ADD+主打創新多國料理、香港經典小吃、中式點心等，亦有公司三文治、雙色雞蛋仔等野餐小食，大家可以在海傍打卡！

西九文化區餐廳推介【2】ADD+

地址：香港九龍博物館道38號M+大樓B1層

電話：2656 4108（Whatsapp: 6016 9380）

營業時間 : 堂食 09:00-22:00；外賣 11:00-20:00



西九文化區餐廳推介【3】唞唞Rest Coffee Gin

露天餐廳唞唞Rest Coffee Gin日間售賣精品咖啡，夜晚變成主打氈酒的酒吧。唞唞Rest Coffee Gin分別設有室內及室外座位，在露天座位可以望見西九文化區的日落景色，大家可以邊歎咖啡邊睇日落，十分寫意！

西九文化區餐廳推介【3】唞唞Rest Coffee Gin

地址：西九藝術公園地下4號舖

電話：2697 8938

營業時間 : 12:00-00:00

*逢星期一休息。



西九文化區餐廳推介【4】Hooman By the Sea

位於西九文化區的Hooman分為室內室外座位，室外座位就可以飽覽維港海景。咖啡店主打各款輕食，如熱狗、精品咖啡、 churros等，更有狗隻零食出售。最特別的是熱狗都是以狗狗的品種命名，例如Beijing、Husky、Corgi等，客人更可以自選熱狗，根據自己的喜好選擇麵包、醬汁、食材。

西九文化區餐廳推介【4】Hooman By the Sea

地址：西九藝術公園地下4號舖

電話：2697 8938

營業時間 : 12:00-00:00

*逢星期一休息。



西九文化區餐廳推介【5】打印咖啡 CURATOR Creative Cafe

位於西九M+博物館 B1層的CURATOR Creative Cafe是文青必去的打卡點。Creative Cafe以開放式設計為主，可以看到西九龍海濱長廊，空間感十足。Cafe主打藝術打印咖啡及輕食，可以在海邊用餐或在旁邊的書店渡過一個平靜的下午。除了室內座位以外，亦有提供企位和戶外位置。

西九文化區餐廳推介【5】打印咖啡 CURATOR Creative Cafe

地址：西九文化區博物館道38號M+ B1樓

營業時間 : （星期一至四）10:00-18:00（星期五）10:00-22:00（星期六及日）10:00-20:00



西九文化區餐廳推介【6】Pano

全海景餐廳PANO坐落於藝術公園，樓高2層，主打西班牙菜、法式料理及下午茶，招牌菜包括西班牙紅蝦刺身薄片、海膽燴飯、烤法式鵪鶉等，大家可以在2樓的露天座位一邊欣賞海景，一邊吃美食！

西九文化區餐廳推介【6】Pano

地址：博物館道24-26號西九文化區藝術公園1樓1號舖

電話： 2361 9600

營業時間 : 12：00-23：00

*逢星期一休息。



西九文化區餐廳推介【7】港灣小館

港灣小館主打經典意大利菜，包括芝士薄餅、意粉，以及最受港人歡迎的意大利芝士蛋糕（Tiramisu），餐廳同時可把維港景色盡收眼底！

西九文化區餐廳推介【7】港灣小館

地址：西九藝術公園地下6號舖

電話： 5322 7969

營業時間 : 11:00-21:00



西九文化區餐廳推介【8】侘寂珈琲・喫茶

侘寂珈琲・喫茶的理念源自日本茶道和「侘寂」美學，主打傳統味道的茶品及和菓子。侘寂珈琲・喫茶是一間寵物友善的咖啡店，可以和毛孩子一起打卡吃美食！

西九文化區餐廳推介【8】侘寂珈琲・喫茶

地址：西九藝術公園地下5號舖

電話：2511 1929

營業時間 : （星期一至四）12:00-20:00（星期五）12:00-22:00（星期六）11:00-22:00（星期日）11:00-21:00



西九文化區餐廳推介【9】藝術公園美食車

除了以上各大餐廳外，逢星期六、日及公眾假期，西九文化區內的藝術公園更會有美食車出沒，提供小食及特飲，可以一邊行一邊吃！

（圖片來源：西九文化區）

西九文化區餐廳推介【9】藝術公園美食車

開放時間：11:00-19:00

*逢星期六、日及公眾假期開放。

