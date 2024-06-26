旺角美食17間推介｜fufuland生乳梳乎厘／炸三文治／濃厚日式沾麵

旺角美食推介2024｜旺角一直是美食集中地，近期愈來愈多餐廳進駐，內地人氣梳乎厘「fufuland」亦將於7月中登陸朗豪坊。除此之外，港式冰室、任飲任食放題、掃街小食、打卡Cafe等應有盡有！《香港01》好食玩飛記者精選17大旺角美食懶人包，立即Mark定想食餐廳，約上朋友仔放假去食好西！（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



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旺角美食推介【1】fufuland──人氣生乳梳乎厘

內地人氣梳乎厘店「fufuland」宣佈將於7月中旬在旺角朗豪坊B2層開設香港首間分店。「fufuland」主打生乳梳乎厘，即叫即製，鬆軟的梳乎厘口感輕盈，蛋味十足，而且提供多款夾心口味，如宇治抹茶柚子、杏仁豆腐、海鹽Oreo和開心果等，在內地各地都擁有超高人氣，更是港人北上必食之一。待開幕後，大家在香港也可以品嘗到「fufuland」梳乎厘的美味。

旺角美食推介【2】Age.3──日本人氣炸三文治

位於旺角MOKO「Age.3」是該品牌首間海外分店。Age.3主打零卡路里天然甜味劑Lakanto製作忌廉，比起傳統忌廉更為輕盈美味，配上時令水果和甜食，如生巧克力、抹茶、紅豆、士多啤梨、香蕉等，憑藉其吸引的賣相和多款口味迅速在日本掀起熱潮。如今在香港都能吃到，香港店暫時有19款口味選擇，每款均是$48。

Age.3

地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR樓M41號舖

營業時間：11:30-20:00



旺角美食推介【3】韓燒大叔──抵食韓燒聚會一流

韓燒大叔是任飲任食韓燒抵食放題餐廳，主打由韓國直送的濟州豬肉、慶州千年牛等，配上炸雞、泡菜煎餅等風味小食，是肉食控的聚餐之選！午市自助韓燒$168起，晚市自助韓燒$298起，十分抵食，適合一班人聚會。

韓燒大叔

地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心5樓

電話：5239 5677

營業時間：12:00 - 16:00；17:00 - 23:00



旺角美食推介【4】牛大人台灣火鍋吃到飽──全天然食材熬製湯底

台灣過江龍任食火鍋牛大人由台灣師傅親自主理，用全天然食材熬製成9種不同的湯底款式，不含味精。食材方面，可選擇牛肉的種類包括安格斯、和牛等。餐廳更提供台灣直送美食，如豬血糕、花枝丸等。

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牛大人台灣火鍋吃到飽

地址：旺角彌敦道628號瓊華中心9樓

營業時間：16:00 - 翌日01:00



地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心地庫A&B號舖

營業時間：12:00 - 16:00；17:00 - 23:00



網上訂位: https://masterbeef.hk/



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旺角美食推介【5】泰金鍋 —— 釣大頭蝦放題、DIY珍多冰

第3間旺角美食推介是一間火鍋放題店，主打坊間少見的泰式火鍋，招牌冬陰公湯底香口惹味！只要惠顧晚市放題套餐，不分等級都可以任意無限活捉大頭蝦，即叫即食！更設有多款泰式小食及料理，可以動手DIY海南雞飯、珍多冰等，最平人均$188起就可以食到。

泰金鍋

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6/F全層

電話：8118 2228

營業時間：12:00 - 23:45



旺角美食推介【6】蟲二 —— 活化唐樓Cafe 露天座位、中日式家庭料理

這間Cafe所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內空間寬敞，有室內和室外座位，自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯。另外還有多款自家製甜品，包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。

蟲二

地址：旺角上海街618號頂樓

電話：9220 9785

營業時間：12:00 - 21:30



旺角美食推介【7】一生懸麵 —— 濃厚日式豚骨沾麵

來自台灣的一生懸麵，專賣日式沾麵和拉麵，在香港開了3間分店，成為本地人氣麵店。記者親身去食過，平日晚上約7:45已見約10人排隊，不過入座算快，排20分鐘就成功入座。旺角店有每日限量供應的牡蠣沾汁麵，不過記者當日8點下單時已經賣光。

記者吃的特濃豚骨沾麵最抵讚是麵條非常彈牙，沾麵汁香濃，不過質地偏稀，影響麵條掛汁份量。給大家一個貼士，吃完麵可請店員將沾麵汁加湯飲用。沾麵汁裏還有豚肉粒，吸滿濃厚沾麵汁，非常正！

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一生懸麵（旺角店）

地址：通菜街73號地舖

電話：2748 1001

營業時間：12:00 - 22:00



旺角美食推介【8】鳳鳴居人氣麵店 —— 醉雞湯米線、芫荽雞湯米線

這間麵店主打雞湯米線的專門店，在網絡和上水街坊之間都非常受歡迎，店外經常大排長龍，更有不少人專程去上水朝聖！必試招牌花膠醉雞湯麵、芫荽雞麵、炸魚皮等，不用特登搭車入上水，在旺角都可以食到。

鳳鳴居

地址：旺角西洋菜南街138號地下

電話：3188 5880

營業時間：12:00 - 22:00



旺角美食推介【9】大安茶冰廳——新舊交融港式茶記料理

在油尖旺有50多年歷史的「大安茶冰廳」，經歷東主易手後，從傳統茶餐廳轉型為Cafe！店內保留了原有的懷舊冰室風睨，主打一系列精品咖啡、輕食及甜品，並以茶餐廳常見食物為基礎，研發創新美食，例如常餐的腐乳卡邦尼煙鴨胸意粉和梅菜肉餅漢堡配薯條，新舊交融備受年輕人歡迎！

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大安茶冰廳

地址：油麻地廣東道830號地舖

電話：2385 2774

營業時間：09:00 - 18:00



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旺角美食推介【10】紅伶飯店 —— 主打潮州打冷

紅伶飯店是一間人氣極高的打冷小店，多年前在九龍油麻地吳松街開設本店後搬至旺角現時店位，經常出現人龍！餐廳主打潮州打冷，包括潮州四寶、冰鎮墨魚、羊腩煲、滷水鵝等。

紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖

電話：3481 2020

營業時間：17:00 - 翌日01:00



旺角美食推介【11】Suage北海道湯咖哩 —— 北海道過江龍 招牌原隻雞脾湯咖喱

北海道超人氣湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖喱」於旺角開幕，店家的湯咖喱曾被譽為「北海道第一湯咖喱」，吸引不少當地人及遊客朝聖，必食招牌原隻雞脾湯咖喱、脆皮雞腿肉串野菜湯咖喱，日後不用到北海道都可以食到正宗湯咖喱。

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Suage北海道湯咖哩

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓1號舖

營業時間：12:00 - 22:00



旺角美食推介【12】東京チカラめし —— 日本過江龍 元祖牛丼

有「燒牛丼元祖」之稱的「東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）」在日本擁有超過45年歷史。香港分店提供多達35款丼飯定食，與日本分店的種類差不多，惟不設「白飯任裝」服務，想添飯就要加多$10。

東京チカラめし

地址：旺角奶路臣街17號The Forest 地下G8號舖

電話：2802 3308

營業時間：11:00 - 22:00



旺角美食推介【13】鮨優 —— 平民價壽司店$108起

旺角登打士街的「鮨優」供應外賣及小量位置立食，主打日本直送壽司、刺身、丼飯、手卷及廚師發辦套餐（Omakase），款式選擇甚多。其中，壽司最平$8起，而Omakase套餐價錢亦相當親民，最平$108就可以食到！小店的師傅出身自米芝蓮二星壽司專門店「壽司芳」，擁有多年經驗，品質有保證！

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鮨優供應5款Omakase套餐，其中最抵食的首選「日本直送6貫盛合」（$108），包括6件時令手握壽司，款式由師傅挑選，包括深海池魚、鱸魚、鰹魚、劍魚腩等。

鮨優

地址：旺角登打士街43P-43S鴻輝大廈地下A9號舖

電話：9131 1511

營業時間：12:30 - 22:30



旺角美食推介【14】Morokok —— 摩洛哥風泰菜 異國風情打卡

這間泰菜餐廳走摩洛哥風，餐廳環境舒適，無論室內和室外都有超多個打卡位，甚有異國風情！店內提供多款泰式Fushion菜，包括香煎帶子青檸蟹肉酥盒、雙色芒果糯米飯，選擇多樣，而且賣相精美，「相機食先」絕對無問題。

Morokok （家樂坊）

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話：2363 1882

營業時間：星期一至四、日 12:00 - 23:00；星期五至六 12:00 - 00:00



旺角美食推介【15】Subtle Island —— 摩洛哥異國風餐廳 露天鞦韆／室內沙灘／水池打卡

旺角這間Cafe，開張不久隨即成為人氣新店！Cafe的室內環境主打摩洛哥異國風情，設有室內水池、人工小沙灘等，打卡一流！而且是寵物友善餐廳，招牌菜式包括軟殼蟹鹹蛋黃忌廉汁意粉及Tiramisu，可以和好姊妹及家中毛孩去打卡歎美食。

Subtle Island

地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心4樓

電話：5348 1417

營業時間：星期一至六 12:00 - 翌日02:00；星期日 12:00 - 00:00



旺角美食推介【16】兩姊妹涼皮有限公司 ——米芝蓮必比登推介

兩姊妹涼皮有限公司在涼皮界鼎鼎大名，更獲香港米芝蓮必比登推介。招牌的兩姊妹涼皮，特色在於口味層次變化分明，先嘗到鹹、辣與酸味，最後有股甜味「彈出」，非常獨特！此外，這兒一系列的川風咸甜粉也值得一試，如重慶小麵、暖笠笠熱皮、黑糖五彩冰粉等。

兩姊妹涼皮有限公司

地址：旺角黑布街99號地舖

營業時間：12:00 - 21:00



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旺角美食推介【17】肥姐小食 —— 人龍小食店 招牌滷味、芥末墨魚

旺角肥姐小食店多年來以招牌滷味見稱，店口總大排長龍，深受遊客及本地人喜愛，稱得上是旺角地標美食。來肥姐小食店，必不可錯過皇牌滷味，如大小生腸、墨魚、火雞腎雞翼尖等，食材肉質爽口彈牙，配合甜醬、芥辣及豉油，多年來水準不變！

肥姐小食

地址：旺角登打士街55號地下4A號舖

電話：8489 2326

營業時間：13:00 - 22:15（逢星期二休息）



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