麥當勞優惠｜麥當勞推29大優惠券！新推紫薯珍珠鮮奶/$18下午茶

撰文：冷麵婆婆 草莓泡芙 西米Lu 奶蓋弟弟
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【麥當勞優惠】麥當勞8月再推優惠券！由8月8日起，麥當勞全新推出$26紫薯珍珠鮮奶、超抵食的$18芝蛋脆雞飽下午茶餐等，炒雙蛋系列早餐、甜品、麥麥送等亦有優惠。另設有29大麥當勞優惠券，包括$9香蕉朱古力批、免費送9件麥樂雞等，大家不要錯過！

麥當勞優惠｜麥當勞推29大優惠券！新推紫薯珍珠鮮奶/$18下午茶

（圖片來源：麥當勞）

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麥當勞又推全新優惠！由8月8日起，麥當勞全新推出紫薯珍珠鮮奶，使用麥當勞優惠券只需$26就可以飲到，更有超抵食的$18芝蛋脆雞飽配飲品下午茶餐、$19原味麥炸雞配蘋果批下午茶餐等。此外，優惠涵蓋多款麥炸雞超值套餐，最平$36起，就可以歎2件麥炸雞跟配自選小食及飲品，更有消費券優惠

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除了以上優惠，麥當勞同步推出多款優惠券，早午晚3個時段都有優惠，包括蝦堡系列優惠券、$19歎軟綿綿炒雙蛋包配飲品早餐等；McCafé方面，$22起可歎McCafé早餐Combo包括奶醬厚多士、芝味多士系列、$16自選咖啡等。

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麥麥送亦有指定優惠，包括買滿$120即免費送9件麥樂雞、買滿$150起送麥炸雞、所有優惠券均可重複使用，非常抵食，大家記得留意！

麥當勞App 8月份電子優惠券
優惠日期：2022年8月8日至8月14日

*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券
*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

麥當勞優惠券何時推出？

最新麥當勞優惠券於8月起正式推出，詳情可參閱內文。 

麥當勞優惠券包括哪些最新優惠？

最新麥當勞優惠券包括$18下午茶、送9件麥樂雞等 ，詳情可參閱內文。 

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