麥當勞MIRROR貼紙｜麥當勞5大新優惠券 送姜濤/教主/Edan世一貼紙

【麥當勞MIRROR貼紙】麥當勞5月再推出全新麥當勞優惠券！今次再度與人氣男團MIRROR成員合作，每星期推出不同款式麥當勞優惠券，使用指定麥當勞優惠券購買套餐，更可獲贈MIRROR成員個人麥當勞MIRROR貼紙，各位鏡粉記得Mark低換領時間！今次麥當勞優惠券包括$25脆香雞翼（4件）、$26四重芝士洋蔥牛堡及$10芒果曲奇麥旋風等，非常抵食！

麥當勞MIRROR貼紙｜麥當勞5大新優惠券 送Edan/教主/姜濤世一貼紙

（資料圖片）

麥當勞再推出全新麥當勞優惠券，今次還有麥當勞MIRROR貼紙！由5月16日起，一連3星期將會推出5款麥當勞MIRROR貼紙，有MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及姜濤專屬優惠券，只要使用優惠券購買套餐，即可獲贈每周指定成員的限量版「世一貼紙」麥當勞MIRROR貼紙（每位成員3款），數量有限，換完即止！

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由5月16日起至5月20日，將會由MIRROR成員Edan麥當勞MIRROR貼紙打頭陣，推出5大Edan精選麥當勞優惠劵！其中包括$25麥樂雞及蘋果批配中汽水、$26四重芝士洋蔥牛堡配中汽水、$25脆香雞翼配中汽水、$26雙層火腿扒芝蛋飽配中汽水及$10歎芒果曲奇麥旋風，全新可以重複使用，非常抵食！

其餘2位MIRROR成員將由5月23日起，各自推出專屬精選麥當勞優惠券及麥當勞MIRROR貼紙，想知詳情及麥當勞優惠券款式記得留意最新消息！

麥當勞MIRROR貼紙及麥當勞優惠劵 Edan精選電子優惠券

日期：2022年5月16日至5月20日



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

