Staycation｜送紅酒自助早餐$1200餐飲券　4大酒店優惠人均$590起

隨著政府放寬社交距離限制，大家終於可以稍稍放鬆一下，除了參加各種不同類型活動外，多間酒店亦推出不同的staycation套票優惠，讓市民趁機好好享受一番。透過「01空間」訂票更有獨家折扣推廣碼即減$300。



JW萬豪酒店雙連房4人套票 包自助早餐送紅酒餐飲券

想與朋友感受一個簡單staycation，可以選擇到香港JW萬豪酒店，享受酒店推出的兩間連房住宿套票，包一晚2間雙連客房住宿及4位自助早餐。另外，每間房間亦贈送一支精選紅酒及每人$1200酒店餐飲禮券。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

即日起至2022年5月31日，輸入推廣碼「DISCOUNT300」，即享$300現金折扣優惠，名額有限，先到先得，送完即止！

按圖看香港JW萬豪酒店雙倍喜悅兩間連房住宿套票詳情：

香港JW萬豪酒店雙倍喜悅兩間連房住宿套票（4人）

「01空間」優惠價：$4,048起



The Upper House浪漫電影夜無限點播 探索綠蔭小徑

想與另一半享受一個浪漫之夜？The Upper House奕居推出酒店住宿套票，除了包一晚優雅高級客房和雙人早餐之外，客人亦可於客房內享用無限點播高清電影，及免費Maxi Bar。喜歡運動的客人還可參加星期五及六舉辦的團體健康班。每個月的第一個周一，居舍教練亦會主持TUHRunningClub，探索奕居周邊的綠蔭小徑。**立即進入「01空間」及訂房**

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按圖看The Upper House 奕居酒店住宿套票詳情：

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The Upper House 奕居酒店住宿套票

「01空間」優惠價：$3080起（原價$6,120）



瑞吉酒店精緻美食之旅 三道菜晚餐客房下午茶任擇

到酒店staycation，除了享受舒適的環境之外，當然要品嚐由大廚精心烹調的美食。香港瑞吉酒店推出Stay & Dine住宿套票優惠，提供泊車服務優惠，包一晚住宿之外，亦可以享用三道菜二人晚餐，或客房二人下午茶，品嚐酒店美食的同時亦可以享受浪漫的二人世界。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

即日起至2022年5月31日，輸入推廣碼「DISCOUNT300」，即享$300現金折扣優惠，名額有限，先到先得，送完即止！

按圖看香港瑞吉酒店Stay & Dine住宿設備：

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香港瑞吉酒店Stay & Dine住宿套票

「01空間」優惠價：$3630起



黃金海岸酒店無敵海景 雙人早餐迷你酒吧任享用

想趁假期遠離城市的煩囂一樣有好選擇！香港黃金海岸酒店的【 食「享」假期】包一晚豪華海景客房住宿及雙人早餐，客人亦可以免費享用房內迷你酒吧、任用酒店內的健身設施，附近還有美麗的黃金海岸泳灘，適合一家大小在周末周日享受一個快閃假期。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看香港黃金海岸酒店房間設施及酒店設備：

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香港黃金海岸酒店 【 食「享」假期】

「01空間」優惠價：$1,180起

