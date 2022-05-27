壽司郎居酒屋杉玉首間店選址灣仔！料夏天開幕 附地址+日本餐牌！

【壽司郎居酒屋】壽司郎居酒屋「杉玉SUGIDAMA」日前宣布今個夏天登陸香港，並決定選址灣仔！壽司郎居酒屋主打親民價的日本居酒屋料理及酒類，暫時無法出發去日本旅行，都可以感受日本居酒屋飲食文化，即拉下文睇地址！

壽司郎居酒屋首間分店選址灣仔！預計夏天開幕 附地址+日本餐牌！

（圖片來源：壽司郎）

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壽司郎居酒屋「杉玉 SUGIDAMA」香港首間分店將於今個夏天登陸香港，選址灣仔旺區，主打親民價地道日本居酒屋料理及飲品，附近的打工仔下班後又多個Happy hour選擇了！

（圖片來源：壽司郎）

壽司郎居酒屋「杉玉 SUGIDAMA」分店選址灣仔軒尼詩道，地理位置非常方便！現時餐廳位置已經有圍板，相信很快就會正式公布開幕日期，讓大家體驗日式居酒屋的地道風味！

日本壽司郎居酒屋「杉玉 SUGIDAMA」由於價錢相宜、分店眾多，深受日本打工仔歡迎，在日本擁有60間分店！居酒屋料理選擇豐富，除了一系列日式小菜及炸物，當然少不了壽司郎的招牌壽司及刺身等，定價最平約300日元（約港幣$20）！雖然暫未有香港分店的餐牌，不過可以先參考日本分店的餐牌，期待一下香港店的料理！

壽司郎居酒屋「杉玉 SUGIDAMA」香港首間分店

地址：灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖

開幕日期：2022年夏天

