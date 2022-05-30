名古屋老牌KOMEDA珈琲店將登陸香港？香港會否也有買咖啡送多士？

名古屋KOMEDA香港店即將開幕？名古屋老牌咖啡店コメダ珈琲店（KOMEDA）將登陸香港？有去過名古屋旅行的朋友相信必定有見過這間老字號咖啡店，AEON香港日前宣布正式與日本Komeda Co Ltd.訂立區域特許經營協定，旨在於香港地區開設「珈琲所コメダ（KOMEDA）珈琲店」，日後香港都有機會食到來自名古屋的早餐！

名古屋KOMEDA香港店即將開幕？香港會否也有買咖啡送多士？

AEON香港宣布正式與日本Komeda Co Ltd.訂立區域特許經營協定，旨在於香港地區開設「珈琲所コメダ（KOMEDA）珈琲店」，意味著即將也有KOMEDA香港店，相信很快就會在香港開設KOMEDA香港首間分店！

圖片來源：官方

「コメダ珈琲店」自1968年成立，現時在日本全國擁有超過800間分店。海外方面，截至2022年4月底，在台灣及上海共開設33間店舖，而且尤其深受台灣食客歡迎，在台北、台中、台南和高雄都有分店。

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「コメダ珈琲店」源於名古屋，為當地最有名的咖啡店，在街上隨處可見咖啡店的招牌。同時，這間咖啡店也象徵著名古屋的早餐文化——只要在早餐時段點一杯飲品，就會免費附送一片麵包，吸引不少遊客在前往名古屋旅遊時，特地前往品嘗。

圖片來源：IG@コメダ珈琲店

「コメダ珈琲店」的海外分店同樣供應這款名古屋早餐，根據台灣分店的早餐菜單，早上11時前點一杯飲品就會送厚片吐司，吐司可選擇配士多啤梨果醬或牛油，跟配水煮蛋、雞蛋沙律或紅豆蓉，為名古屋早餐文化的傳統配搭。

圖片來源：IG@コメダ珈琲店

不知道到時KOMEDA香港店會否也有點一杯飲品就會送厚片吐司的名古屋KOMEDA珈琲店早餐文化呢！雖然目前未公布香港首間分店的詳情，不過相信不久將來就會公布詳情，期待今年內有好消息。