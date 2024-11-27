銅鑼灣美食18推介｜權發小廚兩餸飯／純白Cafe／韓國豬腳小姐

銅鑼灣美食｜銅鑼灣向來人流極旺，吸引很多餐廳美食進駐！《香港01》「好食玩飛」記者整合18大銅鑼灣美食，包括待開業的熱門兩餸飯權發小廚及韓國豬腳專門店豬腳小姐미쓰족발、老字號車仔麵店、人氣雞蛋仔、放題、日式刨冰、打卡Cafe等，無論是附近的上班族或假日去購物玩樂的一家大小、情侶都有更多好選擇！



在日本有170間分店鰻魚飯專門店鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗。（小紅書@羽生結月）

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銅鑼灣美食【1】權發小廚——高質靚裝兩餸飯

近日人氣兩餸飯權發小廚一貫其逆市擴張風格，於Facebook專頁宣佈進軍銅鑼灣登龍街！權發小廚兩餸飯以抵食、足料、高質餸菜以及靚裝修在疫情期間打響名堂，例如$68就可食到枝竹羊腩飯，還有日系清新裝修風格，一改兩餸飯文化。直至現時，多區分店仍不時出現人龍，該店有兩餸飯龍頭店之稱。不少食客得知進駐銅鑼灣消息後，紛紛留言表示期待，「呢個位無敵啊！」有人更笑稱其他食肆將面臨競爭。

權發小廚（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣登龍街52-54號

電話：9630 9663



銅鑼灣美食【2】豬腳小姐미쓰족발 —— 韓國過江龍 ／人氣豬腳

韓國人氣豬腳店在一個月前已在官方Instagram宣布在銅鑼灣插旗！更有網民在社交平台上，上傳門外公告的照片，指將在11月尾開幕，大家都在留言區紛紛議論，表示興奮和期待！不過價錢和營業時間仍有待公佈，但以韓國價錢作為參考，一份豬腳套餐46,000韓元（約260港元）、一份魚糕湯17,000韓元（約96港元），詳情請密切留意官方網站啦！

豬腳小姐미쓰족발

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期地下C舖



銅鑼灣美食【3】鰻の成瀬 —— $78起日本過江龍鰻魚飯專門店

吃完日本鰻魚飯還念念不忘嗎？在日本有170間分店鰻魚飯專門店——鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗，超高CP值$78起就食到由日本運送的正宗鰻魚飯套餐。除了主角「鰻魚」，米飯亦特別選用連續4年在「食味排名」中獲得特A獎的日本越光米。鰻の成瀬還有多款鰻魚小食，例如鰻魚玉城燒、鰻魚玉子燒、鰻魚一口燒，鰻魚控大滿足！

鰻の成瀬

地址：銅鑼灣SOGO B2層35號舖

營業時間：10:00 - 22:00

電話：9879 8128



銅鑼灣美食【4】自家製韓國刀削麵（駱克道）—— 炸醬麵 / 花蛤刀削麵 / 韓國店員

店舖由韓國人主理，他們不太懂廣東話，所以有網民稱在繁忙期間取票等位時稍為混亂，大家要給些許耐性啦！店內熱門菜式有炸醬麵、花蛤刀削麵等，炸醬麵麵底份量十足之餘，還有肉片、洋蔥、薯仔等而且麵質彈牙。至於花蛤刀削麵的湯底非常香濃，有蒜味和芝麻香油，鮮甜的花蛤更為湯底增加鮮味！

自家製韓國刀削麵

地址：銅鑼灣駱克道397號金禧大廈地舖

營業時間：12:00 - 16:00 & 17:00 - 22:00（逢星期四休息）

電話：3188 4785



銅鑼灣美食【5】Pancake專門 —— 抹茶富士山 / 芝士和牛漢堡班戟 / 粟子Pancake

Pancake專門的Pancake款式多，例如香印提子Pancake、粟子Pancake、草莓大福Pancake等等，更有必吃Pancake！芝士和牛漢堡班戟！充滿牛咸香的和牛跟鬆軟的班戟交融，口感非常特別！除了Pancake亦有特色飲料，包括抹茶富士山和焙茶富士山，賣相精美，上層的抹茶或是焙茶的質感是柔滑細膩，與下層的牛奶混合，茶的苦澀味配上醇厚奶味，更易入口！店內亦有鹹食，例如意粉、飯類、Pizza等。

Pancake專門

地址：銅鑼灣百德新街57號海華大廈地下B號舖

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2348 8889



銅鑼灣美食【6】NOOT —— 假日好去處 / 卡邦尼意粉 / 打卡勝地 / All day breakfast

鄰近銅鑼灣跑馬地的隱世打卡cafe「Noot」有著歐美復古風格的裝修，門口位置已經是打卡一流的地方！不少網民會帶寵物一同歎咖啡、打卡。餐廳內的空間相當寬敞，設多個梳化位置，非常寫意！Cafe以輕食為主，有酸種麵包、意粉、全日早餐、沙律等等。比較多網民讚好卡邦尼意粉，巴馬臣芝士香氣濃郁加上煙肉的濕香，好juicy！

NOOT

地址：銅鑼灣黃泥涌道149號地舖

營業時間：

星期一至四及日 9:00 - 19:00

星期五至六 9:00 - 20:00

電話：9307 5746



銅鑼灣美食【7】低調高手大街小食 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在銅鑼灣開分店，主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，價錢由$26至$40，有原味、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！

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低調高手大街小食

地址：銅鑼灣信德街1-7號A鋪（營多超市內）

營業時間：11:00 - 19:30

電話：5722 5200



銅鑼灣美食【8】好湯好麵 —— 濃郁湯底獲米芝蓮讚譽

於大圍起家的米芝蓮湯麵店「好湯好麵」登陸銅鑼灣一段時間了！餐廳主打真材實料熬製的12款濃郁湯麵，全部都是由前四季酒店三星法國餐廳副主廚設計，湯底做法中西合壁，人氣款式包括招牌海鮮濃湯「海龍皇湯」、以牛肉為主角的「好頭好尾」、墨魚濃湯「黑口黑麵」等。

好湯好麵（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣加寧街9-11號華高大廈名店坊地下B號舖

營業時間：12:00 - 22:00

電話：2374 1128



銅鑼灣美食【9】A.T.A.S —— 新加坡人主理！邪惡咖椰爆漿/招牌麵粉粿

A.T.A.S由新加坡人主理，主打多款地道家常麵食和小吃，包括甚少在香港吃到的正宗麵粉粿及板麵。店舖亦在菜式中加入創新元素，將經典小吃咖央多士升級為極邪惡「咖椰爆漿」，又有極濃郁的人氣飲品「美祿爆炸」等，款款都極邪惡！

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A.T.A.S

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖

營業時間：12:00 - 22:00（星期一至五） / 12:00 - 16:15 & 17:30 - 22:00（星期六至日及公眾假期）

電話：9268 7393



銅鑼灣美食【10】溫野菜 —— 任食黑毛和牛 ／虎蝦 ／鰻魚

想在銅鑼灣食暖笠笠的火鍋，可以選擇連鎖日式火鍋放題專門店溫野菜。晚市放題最平$299任食51種單品，包括熊本火之本豚肉眼、鹿兒島茶美豚梅肉、羊肉卷等。升級其他放題套餐，可享用日本產黑毛和牛肩脊肉、虎蝦、鰻魚等美食！

（圖片來源：溫野菜）

溫野菜

地址：銅鑼灣堅拿道東8號2000年廣場4樓

營業時間：營業時間：12:00 - 15:00 & 17:30 - 23:00（星期一至四）/ 12:00 - 23:00（星期五至日及公眾假期）

電話：3709 8328



銅鑼灣美食【11】永年士多 —— 走出新界的元朗50年老字號

相信對車仔麵有要求的人，都聽過元朗的老字號麵店永年士多！而永年的名氣亦早已衝出元朗，在港九新界先後開設分店。銅鑼灣分店開業後，維持了元朗店的水準，因此在老店林立的銅鑼灣區仍站得住腳，成為銅鑼灣美食之一。

永年士多（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 21:30

電話：2477 7298 / 9888 0334



銅鑼灣美食【12】Caflex by the coffeeology —— 大熱抹茶芝士蛋糕

這間位於銅鑼灣的Cafe最受歡迎是抹茶芝士蛋糕，口感濕潤順滑，帶有濃郁的抹茶和芝士味，微苦的抹茶及芝士的奶香味互相融合。因產量有限，每日限量20至30件！招牌原味Tiramisu同樣熱賣，加入日本蛋及傳統Marsala酒，令味道更有層次！而且使用House Blend咖啡浸手指餅，呈現經典意式味道。店舖亦不推出期間限定芝士蛋糕，包括焙茶、伯爵茶、黑芝麻等多種口味！不妨趁假日去歎件甜品，飲杯咖啡！

Caflex by the coffeeology

地址：銅鑼灣勿地臣街15A號地舖

營業時間：

星期一至三 8:30 - 19:00

星期四至五 8:30 - 21:30

星期六 9:00 - 21:30

星期日 9:00 - 19:00

公眾假期 9:00 - 19:00

電話：2898 8805



銅鑼灣美食【13】James Bonbon Bakery —— 前四季餅師主理！必試菠蘿皮麻糬波波

James Bonbon Bakery由曾經任職四季酒店的師傅主理，每日新鮮製作多款口味獨特的麵包和甜品，所有食品都採用日本麵粉、天然酵母及新鮮牛油製造。必試招牌菠蘿皮麻糬波波，外層為金黃色的香脆菠蘿皮，咬開就是煙韌麻糬，口感豐富！更有雪山菠蘿皮、綠茶菠蘿皮、流心Nutella等不定期推出的口味選擇。

James Bonbon Bakery

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C1號舖

營業時間：07:00 - 22:30

電話：9253 5379



銅鑼灣美食【14】Preface Coffee & Wine —— 4層高的純白打卡Cafe ／酒吧 ／第二間分店開張

Preface Coffee & Wine的全球首間旗艦店位於銅鑼灣，足足有四層高，佔地超過5,500平方尺，裝修以白色為主調，非常適合打卡！在今年10月初更在銅鑼灣開設第二間分店，落地大玻璃、採光好，還有打卡樓梯！日間以咖啡店形式運作，供應多款輕食包括每日法式澄清雞湯、法式烤雞長法包等；晚間則會變身為酒吧，供應多款美酒及佐酒小食。

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Preface Coffee & Wine

Preface Coffee & Wine（The Sharp分店）

地址：銅鑼灣霎東街11號The Sharp地舖及1樓

營業時間：

星期一至三 08:30 - 23:00

星期四至六 08:30 - 00:00

星期日 08:30 - 23:00

電話：2693 3980



Preface Coffee & Wine（Tower 535分店）

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 地下G07號舖

營業時間：08:30 - 19:00



銅鑼灣美食【15】GARIGUETTE —— 風靡日本拿破崙千層酥

主打拿破崙千層酥「Mille-pressé」的GARIGUETTE在日本風靡多個縣後，2023年在銅鑼灣開設首間海外分店。「Mille-pressé」概念源自法國傳統的千層酥（Mille Feuille），經改良後，成為圓形而中間鏤空的拿破崙。

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GARIGUETTE

地址：銅鑼灣百德新街42-48號Fashion Walk地下D號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 21:00



銅鑼灣美食【16】Hashtag B —— 拿破崙焦糖撻超搶手

西餅店Hashtag B推出拿破崙焦糖撻大受歡迎！拿破崙焦糖撻外觀相當精緻，鮮黃色的蛋漿被多層厚的拿破崙酥皮所包裹，猶如加上了酥皮的焦糖布甸，經常被搶購一空。想品嘗焦糖撻的朋友可於焦糖撻出爐前，提早到達店舖排隊，確保買得到。

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Hashtag B

地址：銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖

營業時間：

星期一至五 07:30 - 20:30

星期六至日及公眾假期 08:30 - 20:30

電話：6396 7417



銅鑼灣美食【17】鮮芋仙 —— 必食芋圓鮮奶冰

源自台灣的鮮芋仙，主打各式台式甜品，在香港已連開幾間分店，人氣超旺！必試招牌芋圓，口感軟糯Q彈，配搭滑嫩的仙草，便是招牌芋圓仙草冰。另更有20款台式配料可以加購，當中以紅豆及芋頭最為受歡迎，極有台灣當地芋圓小店的風味！

鮮芋仙

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 地下1號舖

營業時間：12:30 - 23:30（星期日至四）/ 12:30 - 02:00（星期五及六）

電話：2566 1318



銅鑼灣美食【18】Shari Shari —— 人氣日式綿綿冰

Shari Shari是一間日式刨冰專門店，由日籍老闆主理，開業多年人氣依舊旺盛，最近更由細店搬大店！主打各式口味的日式刨冰，刨冰口感入口即融，非常綿密！口味方面選擇非常豐富，包括士多啤梨、朱古力、抹茶等；亦有日式豆腐、櫻花、焙茶等特色及季節性口味。

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

地址：銅鑼灣加路連山道13號地舖

營業時間：13:00 - 21:00

電話：2529 1223



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