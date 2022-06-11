【家電優惠】父親節將至，不少家品電器品牌均推出減價優惠！本文將集合5大家電優惠，其中友和快閃低至$8起、蘇寧減價低至41折、HOME+34折等，更有多款手機優惠，即看下文留意減價詳情！

電器優惠｜豐澤/蘇寧/友和5大家電優惠！人氣手機/廚具勁減低至$8

家品電器優惠【1】豐澤

豐澤門市及網店推出限時優惠，當中包括有豐澤快閃購、小型家電優惠等，亦涵蓋多款人氣廚具及電子產品等，部份低至半價發售。

（圖片來源：豐澤）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

優惠【1】豐澤快閃購

由即日起至6月12日，豐澤網店限定推出「豐澤快閃購」優惠，多款家居產品以低價發售， 其中包括空氣清新機、咖啡機、按摩器、濾水器、廚房用品及小型家品等，低至$38起發售。

+ 3

家品電器優惠【1】豐澤快閃購 詳情

優惠日期：由即日起至6月12日

購買地點：豐澤網店



優惠【2】「Yohome 及 MOKKOM」小家電快閃優惠

由即日起至6月14日，豐澤網店推出「Yohome 及 MOKKOM」小家電快閃優惠低至69折，多款精選產品包括一人必備不沾電煮鍋、電炒鍋、焗爐、冷壓鮮榨原汁機、滅蚊機等$178起。

（圖片來源：豐澤）

家品電器優惠【1】豐澤小家電快閃優惠 詳情

優惠日期：由即日起至6月14日

購買地點：豐澤網店



優惠【3】精選冷氣低至68折

由即日起至6月16日，豐澤推出冷氣機優惠，多款精選冷氣低至68折發售，涵蓋豐澤牌、惠而浦、三菱、樂信等20個人氣品牌，逾400款冷氣機，大家趁夏天有優惠記得選購喇。

家品電器優惠【1】豐澤精選冷氣低至68折 詳情

優惠日期：由即日起至6月16日

購買地點：豐澤門店或網店



優惠【4】指定信用卡優惠半價起

豐澤推出指定信用卡優惠，由即日起至6月30日，使用渣打信用卡於豐澤門市或網店購物，可享多重優惠，包括多款精選產品如電視機、手機、耳機等低至5折；單一簽賬淨額滿指定金額，並完成登記可享達$450現金回贈（名額有限）等；此外於門市以手機流動支付，可再賺額外$50現金回贈。

+ 2

家品電器優惠【1】豐澤指定信用卡優惠 詳情

優惠日期：由即日起至6月30日

購買地點：豐澤門店或網店



家品電器優惠【２】蘇寧

蘇寧早前推出父親節限時優惠，由即日起至6月19日，網店多款精選產品減價低至41折，門店低至55折，包括家電用品、電腦及配件等，最平$188就可以入手，其中人氣Apple AirPods Pro大減$400，Samsung手機、Dyson吸塵機、Switch等都做優惠；此外，蘇寧推出消費券限定優惠，買滿指定金額可享即減$50優惠，或送限量精美贈品。

+ 2

家品電器優惠【2】蘇寧優惠詳情

優惠日期：由即日起至6月19日

購買地點：蘇寧門店及網店



家品電器優惠【3】友和YOHO

友和YOHO推出友和「激安祭」優惠，由即日起至6月18日，多款人氣廚具、電器、遊戲機、家居用品等逾百款商品有折扣優惠，優惠價發售低至$8，包括Dyson吸塵機、Apple AirPods Pro、藍牙耳機、電磁爐等，數量有限，大家記得把握機會入貨。

家品電器優惠【1】友和YOHO優惠詳情

優惠日期：由即日起至6月18日

購買地點：友和YOHO網店



家品電器優惠【4】電器幫 ElecBoy

網購平台電器幫ElecBoy現正進行父親節優惠，由即日起至6月18日，全店產品低至6折，包括遊戲機、 咖啡機、藍牙耳機等，售價$490起；同時再有折上折優惠碼。只要買滿指定金額，輸入優惠碼即減額外折扣最高減$150，有興趣可前往官網查詢！

+ 2

家品電器優惠【4】電器幫優惠 詳情

優惠日期：由即日起至6月18日

購買地點：電器幫網店



家品電器優惠【5】HOME+

網購平台HOME+最新推出父親節優惠低至34折，包括多款小型家電、電子產品$79.2起，其中咖啡機、Samsung手機等均做減價；此外，由即日起至6月30日，顧客購買iPhone 13系列或iPhone SE淨機，即送AppleCare+服務計劃保障2年，名額30個，先到先得；使用指定支付平台更可再享最高$500折扣優惠。

家品電器優惠【5】HOME+優惠詳情

優惠日期：由即日起至6月30日

購買地點：HOME+網店

