尖沙咀美食28大推介｜韓國菜/居酒屋/燒肉/牛肉麵/文青Cafe/甜品

尖沙咀美食2024！尖沙咀美食28大必試美食推介！《香港01》「好食玩飛」記者精選29大尖沙咀美食，包括日式餐廳、人氣韓式Y2K風機舖主題食店、露營燒肉店、手工漢堡嘉寶漢堡、50年懷舊冰室、 韓國過江龍漢堡扒店、日系打卡Cafe！即儲存心水店，約朋友一齊去！（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



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尖沙咀美食2024！（圖片來源：左/啤啤Bear韓國包車官方IG、右上/雪村官方IG、右下/IG@daydaycheckin攝）

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尖沙咀美食2024｜28大美食推介！星空西餐/機舖餐廳/日式料亭

尖沙咀美食【韓國菜1】韓國過江龍 新村食堂燒肉店進駐尖沙咀

韓國餐飲業巨頭白種元的餐飲連鎖企業「The Born Korea」旗下，新村食堂燒肉店進駐香港，並選址於韓國餐廳集中地，尖沙咀加連威老道，餐廳預計共佔兩層。

在弘大出名開通宵的新村食堂，在韓主打平價炭火燒肉，炭火燒肉分兩種味道，原味或醬油口味，有韓式五花肉、豬頸肉等各式肉類，吸引不少遊客及本地食客。現時香港暫時未有餐牌資料，但其中必試有五花肉和韓式拉麵及冷麵。有興趣的朋友記住留意開幕宣布！

新村食堂燒肉店 詳情

地址：尖沙咀加連威老道（有待更新）

營業時間：有待更新



尖沙咀美食【韓國菜2】Terrace in seaside——韓國過江龍 水果三文治/濟州柑橘炸雞

這間韓國過江龍Cafe在香港連開2間分店，帶來一系列人氣打卡甜品，主打多款韓風打卡美食、甜品、特飲和韓國料理，當中以招牌「水果忌廉三文治」最為受歡迎。水果忌廉三文治使用時令韓國水果，包括士多啤梨、奇異果、柑橘等，以忌廉包裹水果，配上鬆軟白麵包，賣相精緻，最啱打卡！

更多Terrace in seaside介紹：

Terrace in seaside 詳情

地址：尖沙咀海港城海運大廈2樓OT233號舖／屯門市廣場1期UG樓UGK9-12號舖

營業時間：星期一至日 11:30 - 21:30



尖沙咀美食【日本菜3】燒肉801——平民化日式燒肉 拼盤最平$88

主打平民化價錢的日式燒肉的燒肉801，提供不同的燒肉拼盤套餐，最平$88就吃到，非常抵食。餐廳雖然價錢便宜，但肉類款式仍然很多，且肉質有水準，包括牛舌、黑毛和牛牛肩胛、厚切牛胸腹柳等，牛味都十分濃郁，還可額外搭配清爽的檸檬冷麵解膩。餐廳環境採用搶眼的紅色，很容易找到，而且空間寬敞，與朋友聚餐一流。

尖沙咀美食【日本菜4】十和田總本店——20多年經驗日籍壽司師傅打理 高CP值壽店店

十和田總本店由擁有20多年經驗的日籍壽司師傅打理，食材每日由外國空運到港，新鮮且正宗，CP值超高。餐廳裝修走日式簡約風格，價錢大眾化，主打有刺身、壽司、燒物等日本必食名物。推介必試超上壽司拼盤，有牡丹蝦，三文魚子，海膽，蟹籽，赤身，深海池魚，玉子，吞拿魚蓉卷等等，一個人食相當滿足！

十和田總本店 詳情

地址：尖沙咀金馬倫道42號華懋金馬倫中心地下

開放時間：星期一至日 11:30-16:30；17:30-23:00



尖沙咀美食【日本菜5】燒烤堂——多達100款以上的串燒

掛住日本居酒屋的串燒？位於尖沙咀的燒烤堂定能幫你解解口癮。餐廳主打即叫即燒的日式串燒及居酒屋料理，而且種類多達100款以上，除了口式風味外，還加入了港、川、泰、台、西式口味，選擇困難症的人要特別小心。另外，餐廳的食材新鮮健康，簡單的雞串也是採用無激素的走地雞製作，推介必試焦糖青蘋果鵝肝多士及雞皮墨魚滑，味道創新有驚喜。

地址：尖沙咀諾士佛台1號1樓

電話：9886 5052

營業時間︰星期一至日18:00-00:00



尖沙咀美食【日本菜6】雪村——矜貴魚鮮料理 新張優惠半價起

雪村Yukimura上月於K11 Art Mall開業，主打中高價日式料理，由爐端燒、刺身、壽司、串燒、和食等均有，逾100款食物選擇多多。雪村在食材方面有一定要求，如用上矜貴的本鮪藍鰭吞拿魚、北海道喜之次及秋田小町米為壽司米等，令人不用遠飛都食到日本級風味。新張期間，3款指定食品半價優惠，另有全單9折優惠，人均百多元，性價比極高。

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雪村 詳情

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓106號舖

電話：2295 0838

營業時間：星期一至五：11:30-21:30



尖沙咀美食【日本菜7】海 三碗麵——隱世一人拉麵店 濃味湯底/炙燒牛肉湯麵

這間尖沙咀美食為隱世一人麵店，每日僅供應3款麵，主打真材實料，每款湯底熬製逾10小時，配上煙燻灸燒牛肉等配料。這間「神店」由於面積有限，每次可以容納到6人。店內由老闆一人主理，沒有其他員工，全店由烹調、下單、收銀等都僅靠老闆一人去打理，至今傳聞要排上2小時才吃到！

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更多海 三碗麵介紹：

海 三碗麵 詳情

地址：尖沙咀金巴利街1D-1L號地舖

營業時間：星期一至六 16:30-22:00



尖沙咀美食【打卡餐廳8】La Vache!——平民價食10安士牛扒

「La Vache」在法語中有牛及驚雅的意思，而餐廳也將這個理念貫徹始終，主打只賣10安士USDA Prime肉眼扒餐，每位只需$398。餐館的裝修亦別具風格，設計參考了法國巴黎小餐館，牆上有油晝風的掛畫、柔和的吊燈，充滿法國風情，仿如置身於法國小鎮之中，非常適合打卡。

La Vache! 詳情

地址：尖沙咀赫德道12號地舖

電話：2666 6818

營業時間︰星期一至四及日12:00-15:00、18:00-23:00；星期六至日及公眾假期12:00-15:00、18:00-00:00



尖沙咀美食【打卡餐廳9】夜首爾—— 韓國廚師親自打理 必試醬油蟹

夜首爾由韓國廚師親自打理，餐廳主打正索韓國菜，石鍋拌飯、年糕料理、醬油蟹和調味牛肋骨等，廚師採用肉質肥美的藍花蟹製作醬油蟹，味道鮮甜，將蟹膏配搭白飯和紫菜，味道一絕，喜歡吃牛肉的，可試試生拌牛肉，將香油、蒜泥及生雞蛋攪拌後配上清甜爽口的雪梨，口感更加豐富還可以解膩，加上店舖環境十分具有「韓味」，頗具《梨泰院CLASS》的氛圍感。

夜首爾 詳情

地址：尖沙咀寶勒巷13-15號寶力大廈地舖

營業時間：星期一至日 12:00–23:00



尖沙咀美食【打卡餐廳10】啤啤Bear韓國包車——韓式機舖Y2K主題餐廳 地道韓國美食

啤啤Bear韓國包車為尖沙咀一家以韓式機舖Y2K為主題的餐廳，將投籃機和遊戲機融入用餐區，並搭配霓虹燈光裝飾，營造出充滿遊戲風格的環境，每個細節都滿滿打卡度！這家餐廳以新派韓式下酒菜為主打，推薦大家嘗試店家的牛油蒜香炸雞搭配酥脆薯格、國民烤五花肉和黑松露芝士炸醬拉麵配煎蛋，口感美味又邪惡。再來一杯清涼的啤酒刨冰，與另一半或親友一起乾杯，充分享受美食和玩樂。

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啤啤Bear韓國包車 詳情

地址：尖沙咀諾士佛台1號8樓全層

電話：5532 0461

營業時間：星期一至五 17:30-00:00；星期六至日 12:00 - 00:00



尖沙咀美食【打卡餐廳11】婆婆珈琲屋——昭和風輕食復古喫茶店

婆婆珈琲屋主打日式輕食，店舖裝修以啡色和白色為主，走昭和風路線，讓人有一瞬間穿越到昭和時代的錯覺。餐廳有熱食和冷盤，夏天揀冷盤消消暑也不錯。推介必試油封牛舌燒、燒汁燜豬軟骨及滑蛋吉列，想與食物一同打卡的，必點三文魚富士山飯糰，造型酷似富士山，十分可愛。其他主食擺盤也很精緻，大家還可在店內買到一樣的日本直送杯碟和日系衣服，簡直是文青的尋寶餐廳。

婆婆珈琲屋 詳情

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 1樓

營業時間︰星期一至日12:00 - 18:00、18:30 - 21:30



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尖沙咀美食【打卡餐廳12】Starò——星空主題餐廳 極光天幕拍拖好去處

Starò星空主題餐廳，慶祝生日或約會的好地方。以夢幻星空為主題的西餐廳，星空燈飾和北極光效果營造出浪漫的夜空。餐廳由前5星級酒店的主廚主理，提供生蠔、牛扒、手工意大利麵、Pizza等美食，主食連飲品人均約$300，性價比極高！

更多Starò星空主題餐廳介紹：

Starò 詳情

地址：尖沙咀諾士佛臺1號9樓

營業時間：15:00-02:00

電話：2152 2210／9527 2719



尖沙咀美食【打卡餐廳13】梔子Zi——木系文青Cafe 清新風打卡/開心果蛋糕

這間Cafe門口是大塊玻璃，因此窗邊長枱最適合打卡！裝潢方面主要以木質、白色為主，配上乾花做裝飾，風格既簡約又清新文藝！Cafe招牌菜是燻牛肉bagel、開心果蛋糕、芝士蘑菇雞翼等，開心果蛋糕最有人氣！

更多梔子Zi介紹：

梔子Zi 詳情

地址：尖沙咀山林道8號地舖

電話：2778 1628



尖沙咀美食【打卡餐廳14】Cafe NINETYs——型格摩登風歎得奬咖啡

裝修以墨綠色與棕色作主調，主打型格摩登風，設有咖啡吧、開放式廚房及用餐區3大區域，空間感十足，分店亦設有咖啡櫃供大家選購咖啡豆。主打精品咖啡，一共供應4種不同的咖啡豆，有2款是來自世界各地咖啡烘焙商的自家烘焙咖啡，包括曾經得獎的「Choco Blend」及自家烘焙的「Fruity Blend」。

更多Cafe NINETYs介紹：

NINETYs 尖沙咀K11分店 詳情

地址：尖沙咀河內道18號, K11購物藝術館, G17A & B 鋪

電話：2368 9123

營業時間：星期一至日 09:00-22:00



尖沙咀美食【打卡餐廳15】火土燒肉——露營風燒肉店 帳幕+露營桌椅歎特色燒肉

全店以露營作為裝修主題，環境佈置精緻，用上露營桌椅及餐具為座位設計，非常有特色！餐廳主打日本或美國等地特色燒肉，更有各款小食及啤酒，有興趣不妨前往體驗！

更多火土燒肉介紹：

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火土燒肉 Hearth yakiniku by ATUM 詳情

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall3樓314號舖

電話：3954 5644

營業時間：12:00-15:00，17:00-22:00



尖沙咀美食【打卡餐廳16】MiLuna Cafe & Ale House——復古打卡Cafe 必試牛角酥窩夫漢堡

這間尖沙咀美食是一間新開的樓上Cafe，採用典雅復古設計，而且地方夠闊落，空間感十足！店內設有大梳化及吧枱位置，而最搶眼的就是巨型月亮裝飾！Cafe主打近年大受歡迎的牛角酥窩夫Croffle，可以搭配炒蛋及牛油果、煙三文魚水煮蛋等，更有特色牛角包窩夫漢堡及甜品系列可以選擇！

更多MiLuna Cafe & Ale House介紹：

MiLuna Cafe & Ale House 詳情

地址：尖沙咀漆咸道南115號達成商業大廈3樓

營業時間：12:00-22:00



尖沙咀美食【打卡餐廳17】Mamaday——復古彩色Cafe 玩味十足搞怪

這間Cafe走搞怪路線，裝潢玩味十足，包括有打卡必備的霓虹燈牆、街道牌造型裝飾，連餐具、餐紙都有特別設計，例如是「佛系減肥」字眼的餐紙、選用中式傳統花紋茶杯、茶壺等，非常貼地又有創意！食物方面就有啖啖蟹肉的意粉、鰻魚蛋包飯、用茶杯裝的tiramisu、魷魚圈等！

Mamaday 詳情

地址：尖沙咀加連威老道29號信基商業中心2樓

電話：2345 6856



尖沙咀美食【打卡餐廳18】shh——按摩食Tea打卡店

shh樓上SPA按摩連cafe店最近人氣急升，由九龍城人氣SPA店「shh」日前遷至尖沙咀，共有兩層，地下為cafe，而一樓就是按摩店。店舖保留原本的文青大地色系風格，門口闊落並設有木椅及乾花牆，打卡一流，去按摩仲可以順便食下午茶！

更多shh介紹：

shh massage and cafe 詳情

地址：尖沙咀柯士甸道144號祥景樓地下及1樓

電話：6233 3210



尖沙咀美食【西餐廳19】Bluhouse——星級酒店新餐廳 米芝蓮大廚主理

Bluhouse位於瑰麗酒店Rosewood內，為新開的意大利餐廳，餐廳一邊裝修充滿意式休閒風情，設有半露天、室內及吧枱座位，可在用餐時同時飽覽維港景色，充滿異國風情，如置身意大利！另一邊提供高級餐飲，裝修採用高級意式餐廳風格，設計時尚。

【尖沙咀美食推介】珀薈酒店Uptop Bistro & Bar「天際花園精選晚餐」🡺獨家69折人均$224

餐廳由米芝蓮大廚主理，供應正宗意大利菜，如意大利麵、意式燴飯、傳統意大利冷盤、Pizza、糕點、現煮咖啡等等，當中招牌菜式包括正宗卡邦尼意粉，另外亦設有專用酒窖，提出多款意大利葡萄酒。

更多Bluhouse介紹：

Blu House Food Hall 詳情

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

營業時間：11:30-22:30



尖沙咀美食【台灣菜20】臺北棧——2,000呎新派台灣菜 鳳梨酥麻糬蛋撻/抹茶奶奶麻糬

位於中環的人氣新派台式餐廳在尖沙咀開設第2間分店！新店佔地2,000多呎，設計以黃昏色調為主題，較中環店更闊落、更多座位。主打菜式包括招牌甜品奶奶麻糬、創新口味蛋餅如原條鰻魚起司玉米、鹹蛋黃芋泥蛋餅等。其中麻糬採用台灣淡水獨有配方，口感煙韌彈牙，帶有淡淡奶香味。尖沙咀新店更推出全新抹茶口味，抹茶控必試！

更多Check In Taipei介紹：

臺北棧 Check In Taipei（尖沙咀店） 詳情

地址：尖沙咀海港城港威商場2204-6

電話：3595 0995

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00



尖沙咀美食【漢堡店21】嘉寶漢堡——人氣小店必吃炸燒賣/烤菇芝士牛堡

嘉寶漢堡可說是近年超人氣漢堡小店！芝士牛堡、烤菇芝士牛堡和蜜糖芥末菠蘿牛堡，以及炸燒賣等小食都非常有名，價錢亦較為平價，吸引不少粉絲！麵包烘過口感香脆，牛肉扒非常厚和多汁，配上生菜、千島醬和熱熔芝士，非常邪惡！另外，只需加$15就可轉為套餐，包一款小食和飲品！

嘉寶漢堡 詳情

地址：尖沙咀寶勒巷9-11號和益中心地舖

電話：9521 4405

營業時間：0800-2200



尖沙咀美食【蠔吧22】Open Oyster──超人氣蠔吧 法國/愛爾蘭/澳洲蠔都歎到

生蠔向來都是香港人的至愛之一，Open Oyster主打由多地直送的生蠔，蠔迷不容錯過！店內供應多款來自法國、愛爾蘭、美國、澳洲的生蠔，選擇頗多，想在餐廳堂食或者買回家慢慢歎都無問題！

Open Oyster 詳情

地址：尖沙咀麼地道75號南洋中心地下56號舖

電話：2366 3808

營業時間：星期一至四14:30:-00:00；星期五至六14:30 - 01:00；星期日12:00 - 23:00



尖沙咀美食【中菜館23】姚姚酸菜魚——超大分量酸菜魚 香港限定口味

內地著名酸菜魚品牌在年初進軍香港，於尖沙咀設店，大家終於可以在香港食到最招牌的大份量酸菜魚喇！店內裝修統一採用小清新風格，加上「酸、辣、麻、酸」兼備、令人垂延三尺的菜式，讓其在內地掀起一陣「酸菜魚風潮」。除此之外，姚姚酸菜魚更推出「雙拼酸菜魚」、「辣子豬腸雞軟骨」等4款香港限定菜式，相當貼近港人口味，嗜辣的朋友絕對不能錯過！

更多姚姚酸菜魚介紹：

姚姚酸菜魚 詳情

地址：九龍尖沙咀海港城港威商場二樓2307號舖

電話：3105 0555

營業時間：11:30-21:30



尖沙咀美食【港式冰室24】星座冰室——老香港情懷 番茄牛肉麵原個番茄湯底濃郁

星座冰室開業50多年，是尖沙咀區內數一數二歷史悠久的餐廳，裝潢亦非常舊式，但充滿舊香港的懷舊風味！當中最有名的是芝士番茄蛋麵和番茄牛肉麵，廣受食客歡迎！芝士番茄蛋麵的賣相普通，不過勝在番茄湯使用原個番茄煮成，湯底濃郁，口感清爽！

星座冰室 詳情

地址：尖沙咀加連威老道58號地舖

電話：2721 2908

營業時間：08:00-21:30

*星期日休息。



尖沙咀美食【甜品店25】THE BAKERISM——必試靜岡蜜瓜/貓山王忌廉蛋糕

尖沙咀美食是人氣蛋糕網店"THE BAKERISM"，主打忌廉蛋糕的網店近日在尖沙咀開設第一間實體店，所有蛋糕均採用北海道忌廉，充滿奶香而且口感軟滑，仲有多款水果口味如芒果、香蕉朱古力、貓山王榴蓮等！

更多THE BAKERISM介紹：

THE BAKERISM 詳情

地址：尖沙咀金巴利道68號地下

營業時間：星期二至日 10:00-20:00



尖沙咀美食【甜品店26】雲石小姐——打卡Cafe罐裝蛋糕 必試草莓芝士

這間尖沙咀美食是新開Cafe，推出日本人氣罐裝蛋糕，有齊士多啤梨、Oreo、Tiramisu等口味，打卡一流！除此之外，亦有多款必試輕食及甜品，如拉絲麻糬曲奇、焦糖布丁吐司、芋泥肉鬆麻糬吐司等。即約好姊妹一齊去打卡及歎甜品！

更多雲石小姐介紹：

雲石小姐 Miss Marble 詳情

地址：尖沙咀柯士甸路15B號嘉華大廈A座地下A1號舖

電話：5542 9880

營業時間：10:00-20:00



尖沙咀美食【甜品店27】多美意餅屋——人氣街坊餅店 6層開心果蛋糕

這間尖沙咀人氣餅店，主打多達10款不同口味切餅，價錢平而且高質，吸引不少網民專程來試食。10款切餅口味包括最受歡迎的開心果蛋糕、Oreo芝士蛋糕、紐約芝士蛋糕、藍莓乳酪蛋糕、芒果慕絲蛋糕、松露朱古力蛋糕、檸檬芝士蛋糕、熱情果蛋糕及Tiramisu等，甜品控不容錯過！

更多多美意餅屋介紹：

多美意餅屋 Domie Cake Shop 詳情

地址：尖沙咀柯士甸道107號地舖

電話：23140606

星期一至六 08:30-19:30；星期日09:00-19:00



尖沙咀美食【甜品店28】Owl's Choux & Gelato——米芝蓮手工甜品店 必食爆餡泡芙

這間連續5年獲米芝蓮推介的手作雪糕泡芙店，主打每日人手新鮮製造，外脆內滑的爆餡雪糕泡芙和忌廉奶油泡芙！必試招牌法式焦糖燉蛋泡芙，還有意大利手工雪糕Gelato及咖啡等，愛吃甜品的你不容錯過！

更多Owl's Choux & Gelato介紹：

Owl's Choux & Gelato 詳情

地址：尖沙咀麼地道32號地下

電話：6199 5176

營業時間：星期二至日 15:30-21:00



（全文完）

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