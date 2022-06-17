超市新推印花換購米奇郊遊用品！帳篷/折疊椅/野餐墊 14款低至6折

超級市場獨家推出米奇老鼠郊遊用品，14款郊遊必備用品包括帳篷、折疊椅、野餐墊、雨傘及保溫瓶等，搭配可愛米奇圖案，用印花換購就可以低至6折買到！

百佳新推印花換購米奇郊遊用品！帳篷/折疊椅/野餐墊 14款低至6折

百佳超級市場推出印花換購活動，2套共14款獨家米奇老鼠郊遊用品低至6折，最平加$20起就換到！各款用品以鮮艷復古配色搭配可愛米奇圖案，精美又實用，不論遠足或露營都用到！遠足用品系列包括保溫壺（550ml連餐具／430ml）、太陽帽、環保袋連公仔、縮骨遮及毛巾。

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至於露營用品系列就有浴袍、毛巾、2L水勺、連手挽野餐墊、帳篷、折疊椅及收納箱連貼紙。各款用品造型精美，更集多功能於一身且易於收納，露營發燒友必定要收藏！

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由即日起至8月25日，易賞錢會員於全線百佳超級市場分店買滿每$50，就可以獲得 1 個米奇老鼠電子印花；於星期五、六、日買滿$250更可獲雙倍電子印花；於百佳網店購物每滿$50 亦可獲贈雙倍電子印花！

儲齊印花後可以從即日起至9月1日，以低至6折價錢換購以上米奇戶外用品；易賞錢 VIP 更可憑指定積分免費換領！數量有限，換完即止，米奇Fans及山系達人都切勿錯過！

（資料圖片）

百佳超級市場 米奇老鼠郊遊用品



米奇老鼠電子印花派發日期：即日起至8月25日

米奇老鼠郊遊用品換購期：即日起至9月1日



地點：全線百佳超級市場分店／百佳網店

*產品數量有限及適用於指定店舖，售完即止。

