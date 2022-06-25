深水埗美食｜16大美食推介！$5豆腐花/必食No.1車仔麵/露營風Cafe

【深水埗美食】深水埗出名美食多，尤其地道美食選擇相當豐富，今次記者整合16間深水埗美食，包括手工餃子、人氣車仔麵、老字號餅家、邪惡芝士拉絲Burger、手工芋泥多士等，下次去深水埗就可以參考一下這些深水埗美食！

深水埗美食｜16大深水埗美食推介！$5豆腐花/必食No.1車仔麵/露營風Cafe

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深水埗美食【1】長龍水餃店：必食招牌芝士蛋糕

深水埗有不少地道美食，不少更主打手工製作、真材實料！這間人氣水餃店經常大排長龍，主打皮薄餡靚的手工餃子及特色飯團，包括洋蔥豬肉餃、芫荽豬肉餃、香菇粟米雞肉餃等；同時，小店的巴士克芝士蛋糕更紅得街知巷聞，皆因日籍老闆娘定時定候自家炮製，蛋糕入口軟綿，更設有不同口味，非常驚喜，讓不少街坊食過返尋味！

深水埗美食【2】露營風打卡Cafe

這間Cafe位於深水埗美荷樓，室內裝修主打港式情懷，戶外則大玩輕露營主題，設有超靚的露營座位，打卡絕對一流。美食方面，Cafe主要提供東南亞美食及小食，包括班蘭蛋糕、咖央多士、芒果糯米飯窩夫等，大家有興趣不妨一試！

深水埗美食【3】老字號餅家

深水埗有不少創業多年的老字號，間間老香港味十足且出品極具情懷！這間自1979年創立，去年8月不敵業主加租無奈結業的老字號傳統餅店，老闆早前伙同原班人馬於深水埗北河街重新出發，繼續新鮮供應南乳雞仔餅、雞蛋餅、光酥餅、合桃酥、角仔等多款傳統唐餅麵包，想再試到回憶中的味道不可錯過！

深水埗美食【4】手工芋泥多士

深水埗這間咖啡店推出即叫即製手工芋泥多士，近來人氣極高，經常火速售罄！芋泥多士不只外脆內軟，更可以配煉奶享用，非常邪惡！除了手工芋泥多士，還有一系列咖啡及輕食供應。不過Cafe暫時只提供外賣服務，想試的朋友要留意了！

深水埗美食【5】平民西餐超巨型意粉山

每逢糧尾想「食平啲」，或是打工仔想「儲多兩個錢」又沒有時間自煮，不妨試試這間平民價西餐廳！餐廳最出名的就是巨型「意粉山」，每碟意粉上桌時都堆得像一座山，份量多而且款式選擇豐富，價錢親民，絕對稱得上是「糧尾救星」！即使是三五朋友去深水埗玩都可分享，平歎高質意粉！

深水埗美食【6】人氣海鮮丼轉型Omakase

深水埗一間人氣海鮮丼餐廳，早前宣布轉型做Omakase，選用日本直送食材，如拖羅、香箱蟹等，並以全預約制營業，確保食物質素和客人用餐體驗！餐廳現時每日只服務20位客人，最早的時段為早上8點，訂座預購一推出就火速售罄，網站會定時更新訂購時段，亦會突擊「放位」，有興趣的朋友可以Mark實老闆的Facebook！

深水埗美食【7】中式糖水小店

深水埗有間中式糖水小店，專售各式傳統中式甜品，包括豆腐花、核桃露、椰汁西米露、桃膠等，最平更只需$5起就可以食到一碗，而且還要是大大碗！店內位置不多，想試的朋友不妒外賣或早點去！

深水埗美食【8】創新純素雪糕店

這間雪糕專門店，主打創新口味的純素食雪糕，將大家熟悉的港式食物和飲品加入雪糕，包括鹹檸七、檸檬茶、話梅、薑等，更可以配搭紅豆、椰子等口味雪條，令到整體味道更有層次！店內全部雪糕不含奶製品，店主希望透過經典與創新兼備的雪糕口味，幫大家叉叉電，帶來一個可以悠閒hea下的地方！

深水埗美食【9】60年老字號冰室

這間冰廳比一般港式茶餐廳提供更多特式食物及飲品，而且賣相吸引又足料，吸引不少人特意前來。最受歡迎的包括極邪惡甜品榛子醬西多士、有足足半隻龍蝦的波士頓龍蝦叻沙摻摻、爆餡蛋牛治、芝蛋牛肉漢堡包、乾炒牛河、焗豬排飯、雪山朱古力等，可說是深水埗美食的必試之一！

深水埗美食【10】呂宋芒甜品專門店

甜品店由專賣菲律賓呂宋芒的皇冠呂宋芒專門店開設，主打各款芒果甜品，包括芒果木糠布甸、芒果心太軟、芒果芝士蛋糕、芒果特飲等。新店外觀設計以黃黑色為主，採用水果膠箱的概念，整體更顯型格，買甜品和芒果時不妨一同打卡！

（圖片來源：FB@Sweet Dose 甜道）

深水埗美食【11】韓國人主理韓食小店

不少韓國餐廳都集中在尖沙咀，但其實深水埗都可以吃到地道韓式料理！這間韓食小店由韓國人太太及香港人先生合力開設，供應多款韓國美食，包括例如無骨炸雞、韓式拌飯、厚切五花肉芝士泡菜拉麵、紫菜飯捲、炒年糕、牛肉大醬湯、煎雞蛋卷等家常菜！

深水埗美食【12】渡假風魚生飯專門店

Poke Bowl魚生飯專門店在眾多深水埗美食中人氣仍然強勁，自由選套餐可配壽司飯、糙米飯或沙律菜，提供多達20款不同材料，主要肉類有三文魚、呑拿魚、八爪魚以及雜菌香菇，即使是素者食也可以安心用餐。有選擇困難症的朋友亦可選5款餐廳配搭好的款式及其他小食，款款份量十足。

深水埗美食【13】兩三碗車仔麵

這間車仔麵在慈雲山起家，不少網民稱為最好食的車仔麵之一，早前於深水埗開分店，以後不用專程到慈雲山都可以吃到！車仔麵配料多達48款，包括醬爆蟹子丸、麻辣豬耳、南乳豬手、溏心蛋、芝士粟米餃等。住在慈雲山多年的街坊同事推介，必叫包括墨魚春卷、胡椒豬扒、豬頸肉及酸辣雞翼尖。深水埗分店更會將墨魚春卷另上，保持脆度！

深水埗美食【14】美式復古Burger

深水埗除了多Cafe和街坊餐廳，亦有復古打卡必朝聖的美式Burger店！這間Burger店以懷舊的美式小鎮小店和貓貓為主題裝修，藏有不少打卡位！食物以地道美式快餐為主打，必試招牌邋遢漢堡、焗芝士三文治、脆炸小食及奶昔等！

深水埗美食【15】工業風Cafe

說到深水埗美食，Cafe必定榜上有名！這間Cafe以工業風裝潢為主，門口的方格造型落地大玻璃是最佳打卡位，傍晚時分配合掛在牆上的懷舊吊燈，輕鬆影到「IG-able」打卡照！Cafe提供咖啡及手工麵包糕點，例如冰滴咖啡、英式鬆餅、手工蛋糕、牛油果多士等，當中以手工製蛋糕及鬆餅最受歡迎！

深水埗美食【16】新鮮出爐酸種麵包

這間酸種麵包店位於合社內，主打自家製酸種麵包，供應多款每日新鮮出爐的酸種麵包，包括牛油果莎莎醬、香蕉花生醬麵包等，充滿麥香的酸種麵包非常受歡迎！喜愛酸種麵包的朋友，更可以買原個酸種麵包回家自己整早餐！