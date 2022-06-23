【海洋公園門票】海洋公園門票優惠每逢推出都引起全城熱搶，即將踏入香港回歸25周年，海洋公園門票優惠再加碼，推出指定生日月份買一送一優惠、免費派發樂園門票以及Staycation套票優惠！

海洋公園7月門票優惠！免費派發樂園門票+指定生日月份買一送一

為慶祝香港回歸25周年，海洋公園門票優惠再加碼，一次過推出3大門票優惠，而且優惠適用於海洋公園及海洋公園水上樂園，想玩盡夏日的朋友就要留意優惠詳情喇！

海洋公園門票優惠！（資料圖片）

優惠1. 指定生日月份買一送一門票優惠

海洋公園推出買一送一門票優惠，在1997年7月出生的朋友，於月內均可享海洋公園及海洋公園水上樂園買一送一門票優惠，名額有限，有興趣就不要錯過喇！要留意優惠不可與「生日優惠免費入園」同時使用，打算生日正日入去遊玩的朋友，可以先算清楚！

海洋公園 - $360兩張門票 （連同一張港幣30元購物電子現金券）

水上樂園 - $560兩張門票



發售日期：2022 年7月1日至31日

有效日期：2022年7月1日至8月31日



水上樂園都有優惠！（黃舒慧攝）

優惠2. 酒店Staycation套票

為慶祝香港回歸25周年，海洋公園與本地酒店合作推出酒店Staycation套票，合作酒店包括包括香港JW萬豪酒店及港青酒店YMCA，套票包括酒店入住、酒店餐飲及樂園門票，價格由人均$415起！

有效日期：2022年7月1日至8月31日



港青酒店YMCA住宿計劃價格由人均$415起！（圖片來源：YMCA）

優惠3. 基層家庭免費遊園

海洋公園亦將與各大型慈善機構及非政府機構合作，邀請逾5,000名基層家庭成員，於7 月至12月期間免費前往海洋公園和海洋公園水上樂園盡情遊玩！