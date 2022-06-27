【百佳優惠】百佳超市推出最新優惠，多款精選糧油雜貨、零食飲品、水果等都有減價，低至每件平均$3.6發售，其中包括有超抵食的人氣日本桃、特價大包裝卡樂B薯片、韓國芝士麵等，記得趁優惠入貨！

百佳優惠｜百佳新優惠低至平均$3.6 抵食日本桃！糧油雜貨/急凍品

（資料圖片）

百佳超級市場即日起推出最新優惠，多款精選產品，包括糧油雜貨、零食飲品、新鮮水果、急凍食品等都有勁減優惠，低至每件平均$3.64，在門市或網店都可享有優惠。

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百佳優惠【1】Oishī 慶典優惠

百佳超級市場於即日起至6月29日，推出「Oishī 慶典」優惠。各類日本零食飲品、糧油雜貨、新鮮水果都有百佳優惠，包括卡樂B薯片大包裝$50/4包，平均每件$12.5。

不倒翁芝士拉麵（4包裝）$42.5/2袋，平均每包$21.25；另外更有人氣熱賣的日本桃禮盒（6個裝）$228/盒，低至平均每個$38，好抵食！

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百佳優惠【2】百佳50周年優惠

由即日起至6月30日，百佳推出50周年優惠推介，其中多款新鮮水果、急凍食品做特價，包括黑美人西瓜$18.9/個，另外有新奇士鮮橙、富士蘋果、巴西雞中翼、金妹牌急凍火腿等，最平低至每件平均$3.64。

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百佳優惠｜Oishī 慶典優惠

優惠日期：即日起至6月30日

地點：百佳門市或網店



百佳優惠｜百佳50周年優惠推介

優惠日期：即日起至6月30日*

地點：百佳門市或網店

*部分優惠提早完結，請留意官網詳情

