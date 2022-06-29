【UNIQLO優惠】UNIQLO多款男女裝單品推出減價優惠，逾700款夏季服飾包括短袖上衣、背心、印心T恤、家居服、長褲、裙款減價低至$19，當中女裝百搭T恤只需$29就可入手，大家又可以趁UNIQLO優惠添置夏天服飾！

UNIQLO優惠｜700款夏天服飾減價$19起！T恤/AIRism內衣/恤衫/口罩

（Popcorn圖片）

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人氣服飾品牌UNIQLO最近再推全新UNIQLO優惠，由即日起逾700款精選夏季產品減至最低$19起。男女裝單品包括上衣、裙款、內衣褲、背心、家居服、長褲、外套等等都有減價，大家不如趁優惠入手心水服飾！

人氣女裝單品劈價發售！低至$29可入手

UNIQLO優惠女裝低至$29起！包括夏天必備吊帶背心、短褲、牛仔褲、上班服裝、運動服飾、衛衣、居家服、內衣等等，女裝百搭T恤更減至只需$29就可入手，超抵買！

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男裝單品仲抵入手！最平$19

不止女裝，多款UNIQLO男裝服飾都有大減價，多款男裝夏天服飾如淨色短袖T-shirt、恤衫、短褲、牛仔褲、薄外套、其他服飾等等低至$19起，連聯乘T-shirt及UNIQLO AIRism一系列單品都有UNIQLO優惠，夏天襯衫一流！

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UNIQLO全新優惠

日期：即日起至另行通知

地點：UNIQLO門市

