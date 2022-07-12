書展2022｜城市書寫重新認識香港$80書迷證任出入　暑假活動3推介

書展是每年暑假的重頭節目，第32屆書展將於7月20至26日在會展舉行，今年的「年度主題」為「歷史文化．城市書寫」，期望從不同角度，與讀者一同重新認識香港。還有不少名家、作家出席講座，與讀者分享故事交流心得。預先購票可省卻排隊買票時間，還有機會享有門票優惠。



第32屆書展 透過閱讀重新認識香港

每年書展的焦點，除了留意不同作家推出的新作外，另一重頭節目便是邀請多位名人，親臨講座，與讀者交流心得。今年的主題共分為「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」，並邀得丁新豹博士分享「我的習史之旅」，鄭寶鴻則會以「馬照跑 舞照跳——百年香港的娛樂遣興」為題，與入場人士分享香港的娛樂歷史發展。

而文藝廊今年亦設有「細味香港」與「城市築跡」兩大展覽，搜羅了當代名家作品及珍藏，讓大眾通過文學及藝術全方位體驗香港獨有的故事及情懷。

名人講故事 啟發小朋友思維

對於歷史文化，小朋友或許興趣不大，那可參加「名人講故事」活動，大會今年將繼續邀請星級嘉賓與小朋友分享具啓發性的故事，包括前國家跳水代表郭晶晶，會與小朋友一起閱讀《遺忘之屋》；而近年推出多本育兒書籍的前新聞主播鄭萃雯也會出席互動講故事。現透過「01空間」訂票，除了可省卻排隊購票的時間外，更可以低至半價以積分換購門票。**立即登入「01空間」了解更多及購票**或**購買獨家電子超級書迷證

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按圖看香港書展講座將有哪些名人出席：

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香港書展

門票：成人$25｜小童$10｜電子超級書迷證$80



除了一年一度的文化界盛事書展外，亦有多項表演活動，適合大人小朋友參加。透過「01空間」訂票更可享有低至半價優惠。

Baby Shark Live再與小朋友開心大合唱

一首《Bay Shark》唱到街知巷聞，小朋友更加喜歡當中的每個角色。想跟牠們一起唱歌跳舞，今次機會來了！由King Entertainment主辦的《Baby Shark Live in HK : The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇將再次與小朋友一起跳唱，喜歡Baby Shark的小朋友萬勿錯過！**立即憑推廣碼「BBSHARK50」限量半價購**

按圖看《Baby Shark Live in HK : The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇詳情：

《Baby Shark Live in HK : The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇

「01空間」優惠價：$280起



動漫界盛事 $40去齊動漫展+潮巨匠藝術玩具展

每年的動漫節都是動漫愛好者期待的盛事，今年的動漫節將於7月29日至8月2日舉行，除了有動漫精品、電競、潮玩之外，更會舉辦第二屆潮巨匠藝術玩具展，展出多個藝術家創作的作品，款款都值得入場人士欣賞。大會今年更設有5大活動，包括同人區、「動漫 Cosplay自由行2022」、「2022第13屆香港原創動漫人型設計比賽」、「動漫 Cosplay大賽 2022」、「原創漫畫新星大賽2022」。每個活動都不容錯過。預先購票，展覽當日就可以有更多時間選購心頭好！**立即登入「01空間」購票

按圖看2022第23屆香港動漫電玩節+潮巨匠藝術玩具展詳情

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2022第23屆香港動漫電玩節+潮巨匠藝術玩具展

票價：$40（兩展一票通行）

