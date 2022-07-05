【旅發局優惠券】香港旅遊發展局（旅發局）推出全新優惠活動「夏日賞賞你」，7月中起分批派發20萬限量優惠券，其中包含多個熱門景點及商戶優惠，如香港海洋公園、香港迪士尼樂園、香港挪亞方舟門票及套票、牛角放題低至25折！

旅發局優惠券豪派20萬張 海洋公園/迪士尼門票/牛角放題25折起

【旅發局優惠券】為慶祝香港特區政府成立25周年，旅發局優惠券活動「夏日賞賞你」，將於7月14日起發放約20萬張優惠券，逾200間商戶參與活動，優惠內容涵蓋零售、景點、餐飲、主題樂園，優惠低至25折！

（圖片來源：旅發局）

優惠券將會分為四個星期，於7月14日、7月28日、8月11日、8月25日中午12時準時發放。

較引人注目的優惠包括：「7折購買海洋公園全日優惠套票」、「香港迪士尼樂園1日門票連美食餐券減$250」、「25折優惠購買挪亞方舟入場門票連豐盛晚餐套票」，另外更有「25折優惠享用晚市2人特上燒肉海鮮套餐」， 原價價值$1,084，優惠後只需$271就食得到，相信是到時候必搶優惠之一！

優惠商戶列表：



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市民可於即日起前往旅發局Discover Hong Kong活動網站，以手機號碼預先登記帳號，活動當日可領取優惠券，每個帳號同時最多儲存3張優惠券。領取優惠券後，市民只需要於付款時向店員索取兌換優惠二維碼，進行掃描，即可成功使用優惠。市民使用後可再次領取優惠券，惟領取日起計30日內須使用，亦不得轉讓及轉售優惠券。

【旅發局優惠券】香港旅遊發展局（旅發局）優惠活動

「夏日賞賞你」

日期：7月14日、7月28日、8月11日、8月25日

時間：中午12時

活動網站：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-town-offers/hot-summer-deals.html

