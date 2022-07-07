【銅鑼灣美食】銅鑼灣有一間由韓國人主理的韓國料理，其爆膏醬油蟹向來人氣旺盛，而最近最新推出極具視覺衝擊的創新墨汁炸雞，再度爆紅IG！招牌醬油蟹鮮甜多膏，肉質鮮嫩；墨汁炸雞配蜜糖芥末醬汁非常惹味，喜愛韓式料理的朋友不容錯過！

銅鑼灣美食丨韓國人主理韓國菜！金黃爆膏醬油蟹+創新墨汁炸雞

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（圖片來源：IG@bingo_and_cook）

位於銅鑼灣的韓國菜「Bingo & Cook」，由韓國人主理，口味地道並不遜色於尖沙咀韓國街的一眾韓式餐廳。必試招牌爆膏醬油蟹，以及近日在IG爆紅的墨汁炸雞，韓國迷朋友怎可錯過！

爆膏醬油蟹（$380/2隻）是人人必點的招牌菜！蟹身飽滿肥美，肉質彈牙；蟹膏味道鮮甜，金黃誘人，醃蟹的醬汁為自家秘制配方，甘甜帶酒香，混合附送的蟹籽芝麻飯放在蟹蓋內食用，邪惡又鮮美！另亦有醬油蝦（$260）可選，拌飯一流！

新推出的墨汁炸雞（$208/全隻，$138半隻），在IG上爆紅，掀起打卡熱潮！炸雞脆皮加入墨汁製成，全黑極具視覺衝擊！墨汁脆皮配上柚子醬、乳酸醬及蜜糖芥末醬，惹味又開胃；炸雞嫰滑多汁，整體創新又滿足。

餐廳還有多款韓式料理供應，選擇多樣，包括部隊鍋（$208）、泡菜大阪燒（$168）、韓式炒年糕（$158）、甜辣無骨炸雞（$198/全隻，$128半隻）、醬油海鮮連飯（$508）、米酒豬腳套餐（$370）、生菜包肉（$290）、水果啤酒塔（$260）等。

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Bingo & Cook

地址：銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅2樓

電話：2455 8766

營業時間：12:00-22:00

*逢星期日休息。

