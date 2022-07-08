【尖沙咀美食】尖沙咀最近有一間超人氣的法式餐廳，主打摩洛哥風裝潢，餐廳配有超美的藍色樓梯供打卡，更設有戶外位置，尤如置身於異國。餐廳由身兼茶藝師的老闆娘主理，提供法式私房菜、下午茶套餐、甜品及花茶等，有興趣不妨一試。

尖沙咀人氣摩洛哥風餐廳 超靚藍色裝潢！歎法式私房菜+甜品+花茶

尖沙咀金巴利道的大廈內，坐落一間超靚的隱世摩洛哥風餐廳，不論是裝潢或食物質素，都獲得不少食客好評。這間名為「Circus Kitchen」的小餐館，主打摩洛哥風裝潢設計，其中以門口處的粉藍色樓梯最為吸睛，顏色鮮艷亮麗之餘，同時擺放著由摩洛哥搜攞回來的地道精品，令人眼前一亮，猶如置身於異國，打卡一流！

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餐廳室內設有大約10個座位，甫進店內可以看到紅色天花板，配搭著多盞小吊燈泡，玻璃窗旁掛著一塊小小的的窗簾布遮擋太陽，旁邊擺放著深藍色梳化、藤椅及綠色杯櫃，更顯典雅氣氛。同層更設有室外位置，設有接近20個座位，可以飽覽無敵靚景。

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餐廳由身兼茶藝師的老闆娘主理，主要提供多款法式私房菜，例如有紅酒燉厚切牛肉、燒春雞等，食物賣相精緻，令人不禁食慾大增，另外跟配麵包、前菜及花茶，非常飽肚！

甜品方面亦不馬虎，其中有其招牌的蘋果批，份量不少，味道清新且甜而不膩；下午時間餐廳更不時會提供高水準下午茶，涵蓋多款鹹精美甜點， 配上清香花茶，可謂一大享受。不過，現時餐廳預約較滿，大家若有興趣前往，記得提早致電餐廳查詢。

Circus Kitchen 詳情

地址：尖沙咀金巴利道82號金閣大廈15樓

電話：6823 2884

*可先致電查詢或經電話預約。

