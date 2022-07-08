麥當勞優惠丨麥當勞7月29大優惠券 飲品買1送1/$15下午茶/$7新地

【麥當勞優惠券】麥當勞7月繼續推出電子優惠券！由7月11日起，麥當勞將會推出29大新麥當勞電子優惠券，包括豆乳抹茶買一送一、$7脆皮新地、$15下午茶餐等，早晨全餐系列及麥麥送外賣都有優惠！

麥當勞優惠丨麥當勞7月29大優惠券 飲品買1送1/$7新地/$15下午茶

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（資料圖片）

麥當勞再推出全新麥當勞優惠券！由7月11日起，所有麥當勞APP用戶可以使用29大全新限時超值麥當勞優惠券，包括$7朱古力脆皮新地、McCafé豆奶抹茶（凍/熱）買一送一、McCafé冰雪 Double 芒果減$3、$27 McCafé蛋糕Combo等。

最近回歸的蝦堡系列繼續推出優惠券，包括購買滋味蝦堡超值套餐減$3、$9香蕉朱古力批等；多款超值套餐都有優惠，包括$36麥炸雞超值套餐、$39港式孜然麥炸雞超值套餐等，全部可重複使用！

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早餐及下午茶時段亦有優惠，包括$19軟綿綿炒雙蛋包配飲品、$29炒雙蛋火腿飽超值套餐、$15港式孜然麥炸雞配飲品、$19雞蛋漢堡飽配新地等，全日各個時段都有優惠，非常抵食！

是次更特設McCafé優惠，包括$16起買McCafé指定細杯裝熱咖啡、$32 McCafé早晨Combo、$52 McCafé Mini蛋糕、McCafé午後Combo系列減$3等；麥麥送方面，買滿$120即送9件麥樂雞、買滿$150即送2件麥炸雞、買滿$300則送6件麥炸雞。

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【麥當勞優惠】麥當勞App 第二十八週 VALUE MONDAY 電子優惠券

日期：2022年7月11日至7月17日



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

