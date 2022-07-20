佘詩曼飲食習慣大公開！每星期打邊爐不忌口 超級芫荽愛好者

眾所周知佘詩曼是火鍋愛好者，不時在社交媒體上分享火鍋打卡照，今次佘詩曼接受《好食玩飛》記者訪問，大爆自己打邊爐喜好，不但自封是芫荽黨委員，更透露自己可以每星期打兩次邊爐，毫不忌口卻能夠保持靚膚質的妙法，原來只需要兩招！

佘詩曼至愛食火鍋 自封芫荽黨委員 每星期打邊爐不忌口護膚靠兩招

佘詩曼自問最愛打邊爐，講起火鍋習慣即刻好興奮（資料圖片 / 黃寶瑩 攝）

香港人四季都鍾意打邊爐，問到這位資深火鍋愛好者，佘詩曼話最近日日30幾度，都無礙打邊爐心情，完美演繹「開心打邊爐，唔開心打邊爐」的心境，在揀選火鍋湯底亦好視乎心情，快問快答話要壽喜燒，不過認真諗諗還是要推介一下最近的心頭好——日本味噌湯底，私心讚配豬肉食最好味！

問到火鍋醬料，佘詩曼直接加入「配料戰團」，毫不猶疑自封為「芫荽黨榮譽委員」，是當之無愧的芫荽愛好者。不過芫荽以外，佘詩曼話最近有新寵，在內地工作食川式火鍋時，除了一貫加入的芫荽、蒜頭、辣椒，另外添加一小罐「芝麻香油」，配搭麻辣湯底更可以帶出食物鮮味，簡直讚不絕口！

不過講到飲品，佘詩曼就話自己不愛甜甜酸酸，酸梅湯不是她杯茶，反而充滿港式情懷的竹蔗茅根比較對胃口。

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食得多火鍋，難免會怕太燥熱，隨時成臉暗瘡無膽見人。記者見到佘詩曼皮膚保持得如此細滑，即刻詢問她的護膚秘法，她表示主要靠「飲多啲水，敷多啲Mask（面膜）」，平時打邊爐亦無刻意忌口，最緊要適量進食，就可以繼續保持皮膚靚。

想皮膚好有兩招：「飲多啲水，敷多啲Mask（面膜）！」（資料圖片 / 黃寶瑩 攝）

場地提供：街頭火鍋

場地地址：銅鑼灣謝斐道496號金利文廣場2樓

