【觀塘美食丨黃埔美食】Omakase套餐限時優惠！以高CP值見稱的Omakase日式餐廳「森戶」，在觀塘及黃埔先後設店，最近推出全新Omakase優惠，Omakase套餐85折，歎海膽、大拖羅、蠔等時令刺身和壽司，份量十足！

觀塘美食丨黃埔/觀塘Omakase限時85折 海膽/大拖羅/蠔/刺身/壽司

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（圖片來源：Sushi Morito 森戶）

在黃埔及觀塘設有分店的日式餐廳「Sushi Morito 森戶」，最近推出周年慶優惠，由即日起至8月31日，逢星期一至四前往黃埔分店堂食Omakase套餐即可享有85折優惠；而前往觀塘分店，星期一至日均可享有85折優惠。

（圖片來源：Sushi Morito 森戶）

今次85折優惠，適用於3款Omakase套餐，包括「山」（正價$380）、「戶」（正價$580）及「森」（正價$680），折後人均$323起，即可歎到海膽、大拖羅、赤牡丹蝦等刺身、壽司及日式料理等，性價比不俗！

（圖片來源：Sushi Morito 森戶）

3款Omakase套餐都可試到手握壽司、鯛魚湯、茶碗蒸及吞拿魚碎手卷，購買「戶」及「森」套餐，更可試到時令刺身！過往不少食客大讚刺身及壽司有齊海膽、厚岸蠔、池魚王、赤牡丹蝦、大拖羅等人氣款式，非常抵食！

要留意刺身及壽司款式或因時節而有所不同，預訂前不妨先了解清楚，或者交由廚師決定，徹底享受一場Omakase（廚師發辦）吧！

除了以上Omakase優惠，Sushi Morito 森戶亦供應多款日式料理及壽司等，包括燒油甘魚鮫（$88）、蒲燒鰻魚丼（$128）、迷你三文魚籽丼（$118） 、特上刺身拼盤（$338）、北海道海膽手卷（$78）等，選擇繁多。

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Sushi Morito 森戶 周年慶 Omakase優惠

推廣日期：即日起至8月31日（黃埔店：逢星期一至四；觀塘店：逢星期一至日）

推廣時間：營業時間內

推廣地點：黃埔及觀塘分店



Sushi Morito 森戶 黃埔店

地址：紅磡黃埔花園第一期（奇妙坊）地9A號鋪

電話：2382 5668

營業時間：12:00-15:30，18:00-22:00



Sushi Morito 森戶 觀塘店

地址：觀塘牛頭角道305至325 A號觀塘立成大廈地下E號鋪

電話：2382 6868

營業時間：12:00-15:30，18:00-22:00

