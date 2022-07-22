Cheesecake Factory芝士蛋糕半價！超過30款口味 GODIVA/Tiramisu

【芝士蛋糕】尖沙咀主打芝士蛋糕的人氣西餐廳芝樂坊Cheesecake Factory推出「芝士蛋糕日」優惠活動，由7月25日起至7月28日，店內多達30幾款的件裝芝士蛋糕全部半價，即睇優惠詳情！

Cheesecake Factory芝士蛋糕半價！超30款口味 GODIVA/Tiramisu

全球「芝」名的芝樂坊餐廳Cheesecake Factory延續往年傳統，今年再次推出「芝士蛋糕日」的「芝」味相「半」優惠活動，由7月25日起至7月28日，所有口味的件裝芝士蛋糕不論堂食或外賣自取，均可於優惠期間以半價盡享美味，有多達30幾款口味可供選擇。

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今年第4年在香港分店推出「芝士蛋糕日」優惠活動，GODIVA朱古力芝士蛋糕、OREO芝士蛋糕、Tiramisu芝士蛋糕等均是人氣口味，愛好吃芝士蛋糕的朋友要留意啦！

優惠詳情

優惠期：2022年7月25日至7月28日

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場地下G102號舖

電話：2791 6628

營業時間：星期一至六 11：00 - 23：00；星期日 10：00 - 23：00

*優惠可能受其他條款及細則約束，詳情請留意餐廳官網

