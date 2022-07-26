為慶祝MIRROR成員陳瑞輝Frankie生日，鏡粉們與富豪雪糕車合作推出生日應援活動，期間限定免費任派軟雪糕。屆時富豪雪糕車及軟雪糕筒包裝紙均會換上陳瑞輝Frankie模樣，鏡粉們想朝聖就不要錯過喇！

MIRROR｜Frankie陳瑞輝生日應援限定！富豪雪糕車免費任派軟雪糕

（圖片來源：Instagram@frankiechanfans_hk）

MIRROR成員Frankie 陳瑞輝（皮皮）生日，粉絲們為慶祝其34歲生日，將與富豪雪糕車合作，推出主題雪糕車，以及一日限定免費任食！只要於7月29日，下午13:00至15:00期間前往尖沙咀海防道，就可以與Frankie雪糕車瘋狂打卡，並且免費獲派軟雪糕！

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除此之外，當日粉絲們更籌備了小遊戲，以及一個為期三日的打咭位，讓大家可以盡情打卡，齊齊開心賀生日，有興趣就要留意以下詳情啦！

Frankie慶生活動及遊戲地點詳情

Frankie主題雪糕車詳情

日期：7月29日

時間：下午13:00 - 15:00

地點：尖沙咀海防道 (只限於Frankie雪糕車)



Frankie Backdrop及巴士站打咭位打咭區

開放日期：7月29日至7月31日

開放時間：早上11時正至晚上21:30

地點：iSQUARE 3/F

不需要網上預約取籌



小遊戲

開放日期：7月29日

開放時間：中午12時正至晚上7時正

開放日期：7月30日至7月31日

開放時間：中午12時正至晚上8時正

地點：iSQUARE 3/F

為配合防疫措施及人流管制，小遊戲需要預約，請遵守在場相關職員指示，進入遊戲位。每個時段均有人數限制，請一定要預約登記

