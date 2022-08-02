稻香旗下30間分店再度推出超抵稻香優惠！凡在指定時段內於稻香、稻香茶居、稻香超級漁港等分店堂食，即可以優惠價$1購買鮑魚雞煲，更設有$9.9乳鴿優惠，非常抵食。有興趣的朋友即睇下文了解分店地址！

稻香優惠丨30間分店新推$1鮑魚雞煲！$9.9乳鴿+半價火鍋配料酒水

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（資料圖片）

由即日起，星期一至五逢晚上8時半後，到全港30間稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集和稻香超級漁港分店堂食，2人同行即可以優惠價$1購買鮑魚雞煲！

（圖片來源：稻香）

「$1鮑魚雞煲」只適用於堂食，入座每位以茗茶計算，2位-4位即可享用優惠1次，5位或以上則可享用優惠2次。每份優惠雞煲可以半價優惠加購火鍋配料；同時，享用雞煲優惠亦可以半價享用指定酒水。

（圖片來源：稻香）

另外，全港30間稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集和稻香超級漁港分店同步推出$9.9乳鴿優惠。由即日起，星期一至五傍晚5時半至8時半，2人同行可以優惠價$9.9購買乳鴿1隻。（星期六、日及公眾假期收費為每隻乳鴿$38。）

分店名單（圖片來源：稻香）

$1鮑魚雞煲優惠

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：星期一至五20:30後

分店地址：https://cutt.ly/0hFje18／https://cutt.ly/xJUWRKu／https://cutt.ly/zhFjaAU

*2人或以上同行入座為可使用。



$9.9乳鴿優惠

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：星期一至五17:30-20:30

分店地址：https://cutt.ly/0hFje18／https://cutt.ly/xJUWRKu／https://cutt.ly/zhFjaAU

*2人或以上同行入座為可使用。

