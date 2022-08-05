大館全新藝術展覽登場！瑞士媒體藝術家皮皮樂迪．里思特（Pipilotti Rist）的大型新展覽「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」，由8月3日起進駐大館當代美術館，主打標誌性的沉浸式影像裝置，可以欣賞到45件作品，包括LED燈光展覽、幻彩巨膜、流動影像裝置及大量雕塑，打卡時如置身teamLab一樣！

中環大館全新燈光藝術展！如置身teamLab 超靚LED燈打卡/藝術雕塑

天氣炎熱加上連日雨天，展覽館不失為一個假日好去處！大館和皮皮樂迪・里思特（Pipilotti Rist）合作，舉辦「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」大型展覽，主題包括《幻彩巨膜》、《像素森林》、《啜飲我的海洋》等45件作品，除了皮皮樂迪的個人作品外，亦會展出特別為大館創作的作品。

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其中，必打卡的部分有《像素森林》展覽，3,000盞彩燈從天花垂下，每一盞燈都是獨一無二的純手工製作，外形像水晶及珊瑚，配合著音樂旋律閃動。遊走其中時，有置身於屏幕像素爆炸之中，或被淹沒在一片海洋森林的感覺，無論是觀賞或打卡都值得一看！

另外，《啜飲我的海洋》展覽設有榻榻米和巨幕投影屏幕，投影內容以水世界為主體，充滿色彩的巨浪、洶湧的水波和蔓延的水草在鏡頭下非常真實，令人身臨其境！

（圖片授權：Instagram@billchair_ho）

展覽的作者皮皮樂迪是空間錄像藝術的先驅，這是她首個香港大型個人展覽，展出的45件作品中包括早期幽默諷刺的錄像、燈光大型影像裝置及融入日常物品的雕塑作品等。

「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」展覽詳情

地址：香港中環荷李活道10號 大館

開放日期：即日起至2022年11月27日

開放時間：11:00-21:00



展覽門票詳情：

現場購買：$95 （成人票）$75 （優惠門票*）

網上購買：$88 （成人票）$65（優惠門票*）

適用於全日制學生、殘疾人士、60 歲或以上高齡人士*

