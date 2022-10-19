UNIQLO優惠$19起！今次有超過360款男女裝商品進行減價，當中有T恤、恤衫、牛仔褲、連身裙、各種外套、羽絨，甚至近年大熱、去年被搶購一空的HEATTECH毛毯都由$499減至$199，勁抵！近日天氣變涼，可以趁機去掃貨。

UNIQLO優惠$19起！逾360款T恤、恤衫、牛仔褲、羽絨等商品劈價

圖片來源：UNIQLO

UNIQLO不時都推出優惠，最近天氣變得清涼，更是大手掃貨的好時機。由即日起，UNIQLO超過360款男女裝、童裝商品$19起，當中有T恤、恤衫、牛仔褲、連身裙、各種外套、羽絨、襪、毛毯等，統統都有份。

以下商品既有男女裝T恤，亦有襪子，全都是$19：

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最抵買的一定是近年大熱，每次推出都被搶購的HEATTECH毛毯（雙人），由原價$499劈價劈至$199，平了$300多！

女裝上衣、內衣、背心、吊帶、連身裙、各種褲款都有平，而且今次UNIQLO優惠包含了夏季較薄的服裝之餘，秋冬款式亦有劈價，可以藉著UNIQLO優惠去選購心水服裝。

男裝方面，UNIQLO優惠商品更多，超過180款進行減價，種類亦涵蓋了夏季及秋冬服裝，有T恤、恤衫、襪子、不同褲款、各種外套等。WHITE MOUNTAINEERING Hybrid 羽絨寬鬆連帽外套劈價劈得特別多，由原價$899減至$499。

UNIQLO優惠

日期：即日起至另行通知

地點：UNIQLO門市及網店

