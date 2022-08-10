《好食玩飛》編輯部幫大家好食認證！中秋佳節就快到，又要準備買中秋月餅禮盒送禮自用。始終是一年一度大節日，買到好味月餅固然夠開心，但萬一中伏就實在心中淌血。今次今次《好食玩飛》編輯部試食5大中秋月餅，僅2款獲好食認證，其中一款月餅口味更難入口！

編輯部試食6大中秋月餅｜僅2款獲好食認證！這款口味實在難入口

好食認證：月餅認證！ 《好食玩飛》編輯部

《好食玩飛》編輯部忠實撰寫食評，以舌尖作為評分標準，務求用文字還原出入口感覺，並向值得推薦的單品頒發「好食認證」！



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（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

1. 半島酒店

半島酒店星級大廚鄧志強師傅今年再構思新口味月餅，推出的星廚圓月禮盒，入面包含迷你蛋黃芝麻豆蓉月餅，芝麻濃香與蛋黃鹹香一唱一和，芝麻味道突出且濃郁，的確頗值得一試。另一款鹹檸檬白蓮蓉月餅，鹹檸檬皮混在白蓮蓉中，展現出截然不同的果香味，的確頗有新意，遺憾味道不夠層次，與檸檬夾心餅似足9成。

推薦指數：☆☆☆



2. HAPPY COW

由台灣直送，奧地利品牌「HAPPY COW」推出的這款起司流心月餅禮盒，外形絕對夠跳脫，活脫脫就是原塊芝士的模樣，選用葛瑞爾芝士粉作為內餡，配搭鹹甜口感的流心醬，似乎相當有特色。可惜這款起司流心月餅，整體味道偏淡口，略帶北京奶酥的口味，另外口感頗似粉糊，令這款玩味月餅稍微失色。

推薦指數：☆☆



3. 國泰 Deli Delight

適逢中秋佳節，國泰航空飲食服務自家品牌Deli Delight，推出的迷你月餅禮盒，共6款口味。包裝外形好精緻，用上飛機窗設計，抬頭望到明月，份外有詩意。

編輯部一致大讚傳統蛋黃白蓮蓉相當出色，蛋黃味道夠香濃，蓮蓉夠軟滑，抹茶、竹炭紫芋等味道亦將味道還原得頗真實，值得試一試；唯獨蔓越莓味道似乎還原過頭，甜中帶有濃郁草青味，讓編輯部全人直搖頭，算是其中唯一值得改進的地方。

推薦指數：☆☆



+ 2

4. 超羣餅店「好食認證」

今次超羣餅店推出的「中秋三重奏禮盒」，入面包括有曲奇、花茶及迷你酥皮奶黃月餅。編輯部試食迷你酥皮奶黃月餅，基本上讚不絕口，奶皇味道相當突出，迷你造型令它即使味道濃郁，都不怕入口太甜膩，要雞蛋裡挑骨頭，也只能講講外皮比較鬆脆，切下時容易飛出餅碎，整體而言值得獲「好食認證」！

推薦指數：☆☆☆☆



5. LUCULLUS 龍島「好食認證」

LUCULLUS龍島每逢大時大節，推出的節日禮盒都相當有看頭。這次的中秋月餅禮盒，亦相當大陣仗。打開盒子先是一個燈籠裝飾，下方小抽屜內則有馬卡龍餅乾及標誌性的造型朱古力。至於最下層則擺放著6個月餅，整體包裝觀感相當不俗。

月餅分為朱古力流心月餅及奶皇流心月餅，外皮有些似曲奇餅皮，兩者餡料均相當濃郁，能夠呈現拉絲感覺，朱古力味尤其突出，苦澀中帶有甘甜，朱古力迷必試！

推薦指數：☆☆☆☆



6. Green Common

平時整月餅，難免會加入雞蛋等食材，部份茹素朋友遺憾未能享用，Green Common推出的這款「純喜月 純素奶黃月餅禮盒」，就以混合植物奶、龍舌蘭糖漿、亞麻籽粉等植物性健康食材，主打純素低卡零負擔。編輯部普遍認為這款月餅，的確嘗試還原奶黃味道，遺憾只能有其形，味道略帶泥膠味。但對於茹素的朋友而言，絕對是不可多得的替代品！

推薦指數：☆☆☆

