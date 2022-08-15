朗廷酒店最新自助餐優惠！尖沙咀朗廷酒店自助晚餐買5送1，折後人均$603起，任食新鮮生蠔、熟龍蝦、加拿大青口、佛跳牆、燒牛扒等，更可以歎足4小時！除了自助晚餐買5送1，全新亞洲主題自助午餐人均$388起，入座送冰鎮海鮮一客，同樣歎到即開生蠔及冰島翡翠海螺等！

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朗廷酒店自助餐優惠買5送1！任食4小時 歎即開生蠔/龍蝦/佛跳牆

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery自助餐與旅遊平台Kkday推出優惠，「龍蝦．生蠔海鮮自助晚餐」買5送1，歎到多款海鮮包括新鮮生蠔、熟龍蝦、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口等，另外更供應佛跳牆、花膠扒時蔬、燒牛扒、香煎鴨肝等，折後人均$603起任食4小時！

自助餐優惠｜朗廷酒店 The Food Gallery自助晚餐買5送1優惠

價錢：成人$3,619/6位（人均$603；原價$779）（已包括加一服務費）

快閃優惠日期：2022年8月15日中午12時至8月21日晚上11時59分

使用日期：2022年8月17日至9月8日

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/101140?cid=9429

*預訂自助餐同一訂單4位成人或以上，即送紅或白餐酒一支



除了買5送1優惠，酒店亦有推出「亞洲主題自助午餐」優惠，人均最平$388起任食2小時！入座期間限定送冰鎮海鮮一客，包括即開生蠔、瑞典小龍蝦、冰島翡翠海螺、鳳尾蝦及加拿大青口，同時供應日式壽司及刺身、泰式沙律吧、燒牛肉等，有興建的朋友要把握機會了！

自助餐優惠｜朗廷酒店 The Food Gallery「亞洲主題自助午餐」優惠

價錢：星期一至四成人$388/位（原價$427）；星期五至星期日成人$438/位（原價$482）（已包括加一服務費）

優惠預訂日期：2022年8月15日中午12時至8月21日晚上11時59分

使用日期：2022年8月17日至9月8日

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/101140?cid=9429

*預訂自助餐同一訂單4位成人或以上，即送紅或白餐酒一支



朗廷酒店 The Food Gallery

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

