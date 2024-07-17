太安樓美食｜6間掃街必食小吃店！招牌牛雜/黃金地瓜球/煙囪餅

太安樓美食6大推介！位於西灣河的太安樓，可謂是港島人士掃街的不二之選。太安樓建築外表看似十分古舊，但一樓美食間間都是臥虎藏龍，別具新意！這次記者挑選了6間人氣小食店，包括有黃金地瓜球、韓風豚肉吐司、牛雜、海南雞等等，美味價廉之餘，賣相也絕不輸蝕！



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太安樓美食【1】地道台式美食老兄苔——黃金地瓜球/酥炸米血糕/米苔目刨冰

第1間太安樓美食就是人氣超高的的台式美食店老兄苔，店家主打6款口味地瓜球，包括原味、梅粉、黑芝麻、美奶滋肉鬆、花生朱古力、椰茸朱古力。地瓜球粒粒金黃，比普通地瓜球大粒，而且外脆內軟，口感Q彈十分煙韌！不少網民都大讚該店的地瓜球比台灣的更好吃！

除了地瓜球外，店家還有多款特色美食，如滷肉飯、鹽酥雞、酥炸米血糕還有米苔目刨冰等！多款美食均還原傳統台灣味道，當中滷肉飯選用腩丁，香口又有口感，而且肥瘦適中，加上師傅自家麻辣醬， 味道更佳！

太安樓美食【1】老兄苔

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A39-A號舖

營業時間：星期一至四12:00-22:00；星期五至日12:00-23:00



太安樓美食【2】超濃味醬汁牛雜 —— 牛心定/蝴蝶腩/軟骨

第2間推介的太安樓美食就是這一間牛雜，不論是招牌或是鋪面，都充斥著舊香港的味道。牛雜店雖然進駐太安樓不久，但卻深得網民之心，甚至有住在附近的街坊指其牛雜越做越出色！與其他牛雜店不同的是，牛雜湯底時用柚子皮浸泡，令其湯汁鮮味更加突出。

而內臟方面更是眾多選擇，可以吃到一般市面較難找到的內臟，例如牛心定、蝴蝶腩、還有豬喉嚨部位的軟骨！而不太嗜好內臟的街坊，也有很多內臟以外的選擇。

太安樓美食【2】太安樓牛雜

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第二街A31B號舖

營業時間：12:00-00:00（逢星期二休息）



太安樓美食【3】歷史悠久金樺餅店——牛油皮蛋撻/煙囪餅/酥皮曲奇/黃梅醬蛋糕

第3間想推介給大家的太安樓美食，就是在太安樓已有多年歷史的「金樺餅店」，不僅保有很多舊香港的懷舊小食，更有網民指牛油酥皮蛋撻是下午茶必食！牛油酥皮口感酥軟，雖然酥皮層次不算太厚身，但勝在蛋香濃郁，質感極之軟滑飽滿，做到接近流心效果。

而另一個不得不提的甜點，就是經典香港懷舊小食煙囪餅。底部餅底以奶油貫底，中間則是杏仁蛋糕，再數上去則是中心灌滿奶油的圓柱蛋糕，而「煙囪」最頂層，則是一層薄薄的果醬，很有層次感！

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太安樓美食【3】金樺餅店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓16號A地下

營業時間：05:30-20:30



太安樓美食【4】大排長龍海南雞專門店——超嫩口海南雞飯/雞翼腎飯

長期大排長龍的海南雞專門店，被封為性價比超高的太安樓外賣必食。有網民指就算周圍店鋪一換再換，這一間海南雞都始終人氣爆燈！

而記者這次當然也要一探究竟，果然海南雞非常入味嫩滑，但油膩程度也控制的相當好，附送的冬瓜雞湯也不是味精胡椒湯，而是相對入味的老火湯，以$45的價錢來說，這碟海南雞飯絕對稱得上物美價廉！

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太安樓美食【4】海南雞專門店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A32B號舖

營業時間：11:00-21:30（逢星期三休息）



太安樓美食【5】下午茶必食曜嚐吐司——韓風豚肉吐司/原條鰻魚吐司/油炸大魷魚

這一間台式吐司主打下午茶市場，但其份量絕對不是輕盈下午茶！這一間台式小食店有超過15款吐司，6款豬仔包和超過20多款小食供大家選擇，當中韓風豚肉芝士吐司、原條鰻魚吐司、鹹牛肉吐司都大獲網民好評！除了食材足料多款式之外，吐司的香脆烘底更加加分，讓吐司不會因為外賣回家才進食，而變得乾扁軟塌。

而小食方面，薯格、炸雞粒、魷魚圈都非常受歡迎，當中賣相超吸引的是原條油炸大魷魚，酥脆油炸部分不算太厚，適合想吃油炸但又怕太過油膩的人士，而魷魚口感游刃有嚼勁。

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太安樓美食【5】曜嚐吐司

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下第一街A25A號舖

營業時間：12:15-22:30



太安樓美食【6】人氣姊妹美食——煎釀三寶/泰式炸皮蛋/炸雞髀

說起香港街頭小食，就不得不提煎釀三寶。這間姊妹美食在太安樓開業多年，是一間煎釀三寶專門店，主打大量炸物，選擇眾多，煎釀三寶、炸大腸、炸大雞髀、炸魷魚、炸薯條、天婦羅、炸帶子等等，全部即叫即炸，而且價錢親民，是太安樓必食的掃街小食。

當中最出名的就是在坊間罕見的泰式炸皮蛋，姊妹美食的炸皮蛋外層不是普通的脆漿而是包了一層魚肉，增添了口感，皮蛋香氣誘人，加上泰式辣醬，口感味道豐富！

太安樓美食【6】姊妹美食

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A35A號舖



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