自助餐｜生蠔龍蝦放題　中西星馬泰美食4大餐廳推介　最平$185

暑假快將完結，想趁這個機會與小朋友好好享受一下親子時光，不少家長都會選擇出外郊遊親親大自然，不過時晴時雨打亂了自己的計劃？除了戶外活動之外，與小朋友一起享受豐富的自助餐也是心水好選擇，以下4間酒店自助餐，中西星馬泰美食包羅萬有，其中一間可任食生蠔龍蝦。想知更多就不會錯過以下介紹！



「蠔」嘆龍蝦 必食長腳蟹

喜歡吃生蠔就必定不可錯過北角海逸酒店Greens Café 綠怡咖啡廳的「蠔」歎龍蝦自助晚餐。當中必食回本推介就有無限量供應松露芝士焗龍蝦及即開生蠔、長腳蟹，另外亦有即炸天婦羅、香煎蠔餅、藍青口等輪流供應。想來個飯後甜品？自助餐亦有芒果拿破崙、栗子拿破崙、士多啤梨芝士蛋糕及Häagen-Dazs雪糕。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖即看「蠔」歎龍蝦自助晚餐詳情：

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北角海逸酒店 | Greens Café 綠怡咖啡廳「蠔」歎龍蝦自助晚餐

星期二至五：成人 $552｜兒童或長者 $402

星期六、日及公眾假期：成人 $599｜兒童或長者 $439



星馬泰點心任食 再送花膠灌湯餃

疫情之下，雖然不少國家都已經重新接待旅客，不過很多家長仍然擔心感染的風險，暫時擱置外遊計劃。就算不能外遊，都可以享受各國的美食，九龍海逸君綽酒店二樓的「海雲天」推出了五星級星、馬、泰點心放題，於點心加入星、馬、泰特式醬料，味道獨特令人驚喜。另外，每位客人更可獲贈花膠灌湯餃，滋味倍感滿足。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看海雲天五星級星、馬、泰點心放題詳情：

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九龍海逸君綽酒店 | 海雲天五星級星、馬、泰點心放題

星期一至五：成人 $185｜兒童* $103

星期六、日及公眾假期：成人 $205｜兒童* $113

另設優惠：每位獲贈花膠灌湯餃一客（價值$68）

*身高90cm以下免費



買一送一鮑魚龍蝦海鮮盛宴

另外，海雲天亦推出了「海中盛宴」優惠，通過「01空間」訂座，即可以優惠價買一送一訂座盛宴。大廚以精心挑選多款海鮮，包括鮑魚、龍蝦、帶子及鮮蝦等，為食客帶來一場「海中盛宴餐」。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看海雲天「海中盛宴」詳情：

九龍海逸君綽酒店 | 海雲天 「海中盛宴」

「01空間」優惠價： $689（原價$748）

*只需訂購一張，即享第二位客人免費優惠



180度青馬橋無敵海景 邊打卡邊歎國際美食

位於馬灣的挪亞方舟一向是一家大小同遊的好去處，其坐擁180度全海景的豐盛閣餐廳更是體驗美食與美景的不二之選！今次豐盛閣推出了「豐盛四道菜晚餐」，當中特別配有兒童特色晚餐，讓一家人可一邊飽覽東灣沙灘、青馬大橋及汀九橋的醉人景緻，一邊品嚐精緻的國際美食，打卡之餘亦大快朶頤！經「01空間」訂座更可以8折吃到！**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看挪亞方舟「豐盛四道菜晚餐」詳情：

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挪亞方舟 | 豐盛閣「豐盛四道菜晚餐」

「01空間」優惠價：每位HK$308（原價HK$383）

