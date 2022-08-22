父子麥當勞慶生 台灣網民嘲寒酸 香港人轉載集體放暖：滿滿的父愛

有人話生日是一年內最美好的一天，如果有家人話要帶你去麥當勞慶生，你又會作何感想呢？有一位爸爸帶兒子去麥當勞自備蛋糕慶祝，畫面被網民攝下並廣為流傳。有網民指父親行為太寒酸，更斥「過不起就不要過」，其後更引起不少熱議！

父子麥當勞慶生被台網民嘲寒酸 香港人轉載集體放暖：滿滿的父愛

近日於社交媒體Facebook流傳一張父子於麥當勞慶生的照片，畫面中並非如大家所想般的麥當勞生日派對，而是於麥當勞店內一個小角落裏，自備了一個插滿蠟燭的小型蛋糕。兒子緊閉雙眼許願，父親則舉起手機拍照留念，此情此景相當感人。

（圖片來源：Facebook群組「經典語錄」）

相片在台灣網絡上廣為流傳，有網民斥父親選在麥當勞慶生，做法太過寒酸，「蛋糕太小了，過不起就不要過」、「真那麼困難重重的話，你就不該把他生下來」等；亦有網民反對講法，認為相片中展露出滿溢的父愛，「有愛的爸爸就是最棒的爸爸了」。

（圖片來源：Unsplash@richardworks）

話題亦於香港網絡內蔓延，被不少香港專頁包括西環著名餅店「華爾登餅店」、壽司專門店「千之味刺身」及不少群組陸續轉載。香港網民紛紛留言放暖，「一啲都唔寒酸，有家人陪伴慶祝生日係令人羨慕嘅幸福」、「寒酸咩？有啲連慶祝都沒有呀！已經好有愛！要物質先叫好咩？有啲嘢有錢買唔到」、「我睇到兩父子的愛 ！ 幸福的兩個人」。

（圖片來源：Facebook專頁「千之味刺身壽司專門店」）

專頁「老占同學會」亦分享了這溫馨一幕，一句「批評別人之前，先明白一件事：有些人，光是活著，就已經拼盡全力了。」讓不少網民產生共鳴，文章分享次數在不足一日便接近7,000次。更有網民留言大讚麥當勞，「一啲都唔寒酸！只覺父子情深，老麥（麥當勞）冇干涉外帶食物要讚。」展現香港人慢慢的愛與溫情。