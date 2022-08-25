最近有網民於討論區討論起這些迅速登頂卻極速沒落的飲食潮流，其中邪惡拉絲紫薯、古早味蛋糕等通通上榜，有一種大受歡迎卻曾引起食安問題！大家又曾「跟風」試過這些食物嗎？

網民列10大已消失的爆紅美食！邪惡拉絲的沒落、這樣曾引食安問題

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

引起最多網民共鳴的是當年帶起強勁打卡熱潮的「極邪惡拉絲紫薯」。「極邪惡拉絲紫薯」即是芝士與紫薯配搭製成的食品，在數年前，大至連鎖餐廳，小至街坊小食店，都能見其身影。一句「極邪惡拉絲」就如同致富密碼，印上菜單就可以吸引大批市民排隊購買及打卡。

（圖片來源：Unsplash）

有網民講，當時紫薯、芝士、抹茶，三樣食材被合稱為「三兄弟」，風頭一時無兩，不過沒落速度亦不諻多讓，現時已經毫無魅力可言，已經無法見到市民瘋搶「極邪惡拉絲紫薯」的畫面了。

來自台灣的洪瑞珍三文治，亦曾風光一時！2020年有港人曾在台灣私自購買大量洪瑞珍三文治回港轉售，掀起搶購熱潮。不過，無牌銷售的問題曾引發數百人食物中毒，令洪瑞珍三文治一夜間成為「禍從口入」的根源，現時香港仍有洪瑞珍正規專門店，但搶購潮就已成過去了。有網民就認為「腿蛋治自己整都唔洗10分鐘」、「自己整仲足料，班友攞嚟打卡啫」。

另外，古早味蛋糕就被網民認為「消費者鍾意跟風，先會去食台灣舊時嘅味道」；創新餡料雞蛋仔獲網民笑稱為「根本就致富密碼，求其塞啲奇怪嘢，就排到成行成市」，但近年傳統碳爐雞蛋仔重新跑出，創新雞蛋仔相較下少了粉絲；網民回憶起「十年前開到成行成市」的乳酪雪糕，現時已買少見少；而西龍傳香飯糰、豬骨煲、黑蒜料理、400次咖啡及半熟芝士撻通通上榜，大家又曾試過這些當年的爆紅料理嗎？

+ 15

網民列舉已消失的爆紅飲食潮流：

【1】紫薯

【2】洪瑞珍三文治

【3】古早味蛋糕

【4】創新餡料雞蛋仔

【5】乳酪雪糕

【6】西龍傳香飯糰

【7】豬骨煲

【8】黑蒜料理

【9】400次咖啡

【10】半熟芝士撻

