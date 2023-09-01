打8號風球餐廳｜10大餐廳營業安排：麥當勞／譚仔／KFC
打8號風球有咩食？餐廳開唔開?超級颱風、強烈颱風蘇拉逼近香港，記者整合10大連鎖餐廳於8號風球下的營業安排，包括麥當勞、KFC、譚仔三哥米線等。不過大家要切記，出發搵食時要注意安全。颱風蘇拉，專家料將以超強颱風級別近距離掠過本港，可能成為「溫黛」翻版 ，天文台料蘇拉將會相當接近珠江口一帶，本港天氣將轉壞，有狂風大驟雨，風勢再增強！
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打風照開餐廳【1】麥當勞 8號風球營業安排
麥當勞全線分店於8號風球下照常營業（九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店除外），而麥麥送外賣送餐服務於8號風球下將會暫停服務。
打風照開餐廳【1】麥當勞
官方Facebook：https://www.facebook.com/mcdonaldshongkong
打風照開餐廳【2】KFC 8號風球營業安排
KFC全線分店於8號風球下將會維持堂食、外賣及外賣自取服務（海運大廈、有餘貿易中心、信德中心、EMax、富雅花園分店除外），而全線「快脆送」外賣送餐服務將暫停，並會於8號風球信號除下後盡快恢復服務。
打風照開餐廳【2】KFC
官方Facebook：https://www.facebook.com/kfchk
打風照開餐廳【3】譚仔三哥米線 8號風球營業安排
譚仔三哥米線於8號風球下，大部份分店將維持營業，部份暫停營業分店將於改發3號風球後2小時內將恢復營業。
打風照開餐廳【3】譚仔三哥米線
*暫停營業分店可於譚仔三哥米線官方Facebook中查看。
https://www.facebook.com/tamsnoodle
https://www.tjsamgor.com/store-locator
打風照開餐廳【4】譚仔雲南米線 8號風球營業安排
譚仔雲南米線於8號風球下，大部份分店將會維持營業，惟營業時間或會受影響，大家於8號風球下，出發前往譚仔雲南米線分店購買食物前，可先致電各分店查詢。
另外，如8號風球信號持續，譚仔雲南米線早餐將改為早上8時起供應。
打風照開餐廳【4】譚仔雲南米線
*維持營業分店可於譚仔雲南米線官方Facebook中查看。
https://www.facebook.com/Jointedheart/
打風照開餐廳【5】Pizza Hut 8號風球營業安排
Pizza Hut於8號風球下，部份分店將維持正常服務，並根據個別情況而調整營業時間。另Pizza Hut將暫停外送速遞服務，期間可選擇到分店或網上訂購外賣自取美食。營業時間或詳情可致電Pizza Hut分店查詢。
打風照開餐廳【5】Pizza Hut
官方網站：http://www.pizzahut.com.hk/
打風照開餐廳【6】壽司郎 8號風球營業安排
壽司郎於8號風球下，全線分店將維持正常服務，並根據個別情況而調整營業時間。營業時間或詳情可致電壽司郎分店查詢。
打風照開餐廳【6】壽司郎
官方Facebook：https://bitly.ws/Tyxs
打風照開餐廳【7】大家樂 8號風球營業安排
大家樂於8號風球下，大部份分店將會照常營業，各分店營業時間可於官網查詢。
打風照開餐廳【7】大家樂
官網：https://bit.ly/3TSrszF
打風照開餐廳【8】太興 8號風球營業安排
8號及9號風球下，大部分分店都會照常營業，提供燒味飯、小炒及冰鎮奶茶等。
打風照開餐廳【8】太興
官網：https://bitly.ws/Tyxb
打風照開餐廳【9】茶木 8號風球營業安排
在8號風球下全線分店照常營業，9號風球則視乎情況而定，10號風球則暫停營業。台式料理包括牛肉麵、肉燥飯、鹽酥雞、奶酥吐司及台式風味甜品等。
打風照開餐廳【9】茶木
官網：https://bitly.ws/Tyx4
打風照開餐廳【10】吉野家 8號風球營業安排
吉野家於8號風球下，將會維持網上下單外賣自取服務，外賣自取優惠套餐及各分店服務詳情可於官網查詢。
打風照開餐廳【10】吉野家
官網：https://bit.ly/3CqCPqZ