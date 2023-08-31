颱風蘇拉｜打風有咩食打風餐廳有咩揀？8號風球10大連鎖餐廳照開

打風有咩食？颱風蘇拉逼近香港，記者整合10大連鎖餐廳於8號風球下的營業安排，包括麥當勞、KFC、譚仔三哥米線等。不過大家要切記，出發搵食時要注意安全。颱風蘇拉，專家料將以超強颱風級別近距離掠過本港，可能成為「溫黛」翻版 ，天文台料蘇拉將會相當接近珠江口一帶，本港天氣將轉壞，有狂風大驟雨，風勢再增強！



（資料圖片）

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打風照開餐廳【1】麥當勞 8號風球營業安排

麥當勞全線分店於8號風球下照常營業（九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店除外），而麥麥送外賣送餐服務於8號風球下將會暫停服務。

打風照開餐廳【1】麥當勞

官方Facebook：https://www.facebook.com/mcdonaldshongkong



（圖片來源：麥當勞）

打風照開餐廳【2】KFC 8號風球營業安排

KFC全線分店於8號風球下將會維持堂食、外賣及外賣自取服務（海運大廈、有餘貿易中心、信德中心、EMax、富雅花園分店除外），而全線「快脆送」外賣送餐服務將暫停，並會於8號風球信號除下後盡快恢復服務。

打風照開餐廳【2】KFC

官方Facebook：https://www.facebook.com/kfchk



（圖片來源：KFC）

打風照開餐廳【3】譚仔三哥米線 8號風球營業安排

譚仔三哥米線於8號風球下，大部份分店將維持營業，部份暫停營業分店將於改發3號風球後2小時內將恢復營業。

打風照開餐廳【3】譚仔三哥米線

*暫停營業分店可於譚仔三哥米線官方Facebook中查看。

https://www.facebook.com/tamsnoodle

https://www.tjsamgor.com/store-locator



（圖片來源：譚仔三哥米線）

打風照開餐廳【4】譚仔雲南米線 8號風球營業安排

譚仔雲南米線於8號風球下，大部份分店將會維持營業，惟營業時間或會受影響，大家於8號風球下，出發前往譚仔雲南米線分店購買食物前，可先致電各分店查詢。

另外，如8號風球信號持續，譚仔雲南米線早餐將改為早上8時起供應。

打風照開餐廳【4】譚仔雲南米線

*維持營業分店可於譚仔雲南米線官方Facebook中查看。

https://www.facebook.com/Jointedheart/



（圖片來源：譚仔雲南米線）

打風照開餐廳【5】Pizza Hut 8號風球營業安排

Pizza Hut於8號風球下，部份分店將維持正常服務，並根據個別情況而調整營業時間。另Pizza Hut將暫停外送速遞服務，期間可選擇到分店或網上訂購外賣自取美食。營業時間或詳情可致電Pizza Hut分店查詢。

打風照開餐廳【5】Pizza Hut

官方網站：http://www.pizzahut.com.hk/



（圖片來源：Pizza Hut）

打風照開餐廳【6】壽司郎 8號風球營業安排

壽司郎於8號風球下，全線分店將維持正常服務，並根據個別情況而調整營業時間。營業時間或詳情可致電壽司郎分店查詢。

打風照開餐廳【6】壽司郎

官方Facebook：https://bitly.ws/Tyxs



（資料圖片）

打風照開餐廳【7】大家樂 8號風球營業安排

大家樂於8號風球下，大部份分店將會照常營業，各分店營業時間可於官網查詢。

打風照開餐廳【7】大家樂

官網：https://bit.ly/3TSrszF



（圖片來源：大家樂）

打風照開餐廳【8】太興 8號風球營業安排

8號及9號風球下，大部分分店都會照常營業，提供燒味飯、小炒及冰鎮奶茶等。

打風照開餐廳【8】太興

官網：https://bitly.ws/Tyxb



打風照開餐廳【9】茶木 8號風球營業安排

在8號風球下全線分店照常營業，9號風球則視乎情況而定，10號風球則暫停營業。台式料理包括牛肉麵、肉燥飯、鹽酥雞、奶酥吐司及台式風味甜品等。

打風照開餐廳【9】茶木

官網：https://bitly.ws/Tyx4



打風照開餐廳【10】吉野家 8號風球營業安排

吉野家於8號風球下，將會維持網上下單外賣自取服務，外賣自取優惠套餐及各分店服務詳情可於官網查詢。

打風照開餐廳【10】吉野家

官網：https://bit.ly/3CqCPqZ

