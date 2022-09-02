昂坪360優惠！纜車門票41折起！來回車票低至$98 中秋節都適用

【昂坪360優惠】最近推出纜車門票41折快閃優惠，於限定時間內購買來回纜車標準車廂門票低至$98，中秋節都可以用！ 大家不妨趁假日與家人或朋友乘搭纜車遊玩。

昂坪360纜車門票41折快閃優惠！來回車票低至$98 中秋節都適用！

昂坪360最近與Klook聯乘推出纜車門票半價優惠，由即日起至9月18日於指定網站訂購，即可以$98購買來回纜車標準車廂門票（原價$235），可以預約的日期為9月4日至9月18日（除了9月5日至9月8日因纜車保養而暫停開放），中秋節期間都適用，非常抵！

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纜車車程由東涌站到大佛腳底下，全程共25分鐘，乘客可在四面為玻璃窗的纜車內，以360度去欣賞大嶼山的優美景緻！ 此外，可參加纜車探知館、360動感影院、360VR體驗館等體驗式項目（需另外付費），亦可參觀遊玩與佛同行及昂坪市集等景點。

是次纜車優惠僅適用於成人纜車來回門票，不包括長者及小童，優惠門票數量有限，有興趣的朋友要及早預訂喇！

昂坪360纜車門票優惠 詳情

推廣日期：由即日起至2022年9月18日

適用日期：2022年9月4日至9月18日

優惠門票：成人標準車廂來回纜車門票（$98）

預訂方法：https://bit.ly/3RpmYi2



*2022年9月5日至8日昂坪纜車進行維修保養工程，纜車服務將暫停開放。

