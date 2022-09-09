消委會2022口罩測試報告早前8月出爐，當時評測了30款不同型號及顏色的口罩，而當時有一間口罩品牌是唯一一個7項消委會測試都拿到滿分，那就是「威信生活創意」這個品牌的3D立體口罩，這次記者有機會參觀他們的口罩工廠！

口罩推介｜靚色口罩獲消委會評滿分 帶大家參觀工廠製造過程！

這次拿到消委會滿分評測的是「威信生活創意」3D立體口罩。消委會口罩測試分為7個部份，包括是標籤及使用說明、細菌過濾效果BFE (%)、顆粒過濾效果PFE (%)、呼吸舒適度、合成血穿透測試、含菌量及耳帶斷裂拉力7個測試，「威信生活創意」是唯一一間於7個測試中均獲滿分評分的品牌。

可以7個測試都拿到滿分評分，相信是因為「Wilson Essentials 威信生活創意」的母公司「威信集團」有40年生產製衣輔料的經驗和知識，所以在生產過程中，能選用舒適的口罩及耳帶材質。

員工每次進入無塵車間都必定穿著保護衣、口罩及手套等，以確保衛生，而且他們亦設有口罩測試設備，為每一批次的口罩都進行4項測試，所以在細菌過濾效果BFE (%)、顆粒過濾效果PFE (%)、呼吸舒適度、合成血穿透測試等4項測試都有滿分表現。

而「威信生活創意」售賣多款不同型號和不同顏色口罩，包括有立體口罩、石墨烯平面口罩，而顏色方面就多達7款，分別有海軍藍、櫻花粉、紫藍色、白色、米黃色、灰色和軍綠色，另外還有很多可愛動物款和應時節的口罩款式，拿來搭配衣服最合適不過！

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Wilson Essential 威信生活創意

地址：將軍澳新都城中心二期 1樓1145號舖 2191 2338

荃灣海之戀商場G29號舖 2123 1312

九龍鑽石山荷里活廣場3樓363號舖 2391 2318

尖沙咀海防道53-55號海防大廈地下7A及7B號舖 2397 6339

營業時間：星期一至日 11:00-21:00

