親子好去處｜中環海濱嘉年華4大好玩活動　穿越舊香港飛機頭頂過?

趁着開學初期，還未有太大功課壓力，不妨一家人開開心心於假日戶外暢遊，但天氣時晴時雨，家長宜作兩手準備，安排部分室內活動，即使遇上陰晴不定的日子，亦不致於令孩子失望而回。以下精選4個好玩活動，看看有沒有你的心水選擇？



中環海濱夏日派對 玩攤位贏獎品

上山下海已經滿足不了小朋友無限精力，不如帶他們參加中環海濱「夏日派對」嘉年華。於星期五至日開放的快閃戶外活動設有多個港人最愛攤位遊戲、小朋友機動遊戲、運動遊戲，及影相打卡位等等，是小朋友「放電」最佳選擇。**立即登入「01空間」了解詳情及報名**

按圖看中環海濱「夏日派對」Summer Vibes嘉年華有什麼好玩攤位或遊戲：

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中環海濱「夏日派對」Summer Vibes嘉年華 （至9月11日）

單人套票（入場券x 1 +代幣 x 10）

非繁忙時段（星期五）｜獨家優惠 $118 連手續費（原價：$137）

繁忙時段（星期六、日）｜獨家優惠 $128 連手續費（原價：$147）



化身大富翁 買地建大屋

有想過自己會成為大富翁嗎？買下不同的土地再建造自己心水大屋？現在有機會了！香港大富翁夢想世界是世界知名桌上遊戲《大富翁》的首間主題館，大人小朋友可以在全息投影和4DX體感技術下，重新體驗《大富翁》的各個元素，包括了銀行、地契卡、棋子、水務局、機會卡等，從中獲得意想不到的驚喜。**立即登入「01空間」了解更多及購票**

按圖看香港大富翁夢想世界詳情：

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香港大富翁夢想世界

「01空間」優惠價

成人門票：$208（原價$260）

小童或長者：$176（原價$220）

家庭組合：$394包兩個movenpick雪糕（原價$540）



「穿越」昔日香港 霓虹燈前打卡留影

有人覺得八九十年代的香港夜景最美麗，除了有維港美景外，街上的霓虹燈更令人印象難忘。要從回憶中懷緬過去，倒不如「穿越」時空，回到舊日街道。香港山頂凌宵閣的「趣味時光留影館」就帶大家回到昔日的香港，在霓虹燈光的包圍下，一邊打卡，一邊認識過去的香港。除了「昔日香港」的主題之外，留影館亦有九龍城、夜空草地等。趁這個周末周日，一家人上山頂遊覽，再參觀留影館打卡吧！**立即登入「01空間」了解更多及購票**

按圖看山頂趣味時光留影館詳情

山頂趣味時光留影館

「01空間」獲家優惠價

1成人+1小童門票：$232（原價$566）

1成人門票：$168（原價$298）

1長者或1小童門票：$128（原價$268）



鳥瞰大嶼山 水晶車廂挑戰膽量

昂坪不時都有市集，適合大人小朋友一齊逛，不過上昂坪車程長，山路又迂迴，最方便當然是坐昂坪360纜車，從纜車上更可鳥瞰整個大嶼山的景致。如果想欣賞更多大自然美景，就絕對不可錯過水晶車廂了，全透明的車廂底部可以挑戰自己的膽量。由現在至中秋假9月12日更有特別票價優惠！*立即登入「01空間」了解更多及購票**

按圖看香港昂坪360纜車來回票詳情

【特別優惠】標準車廂 - 來回票（只限9月12日前享用）

成人$ $98起（9月12日後標準票價 $188.00）

兒童$74起（9月12日後標準票價 $83.00）

長者$32起（9月12日後標準票價 $119.00）

