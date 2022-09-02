灣仔打卡西餐推牛扒買一送一優惠！人均$119起歎招牌安格斯牛扒

灣仔打卡西餐廳最近推出牛扒買一送一優惠，以一份牛扒價錢，就能夠食到兩份牛扒再配薯條，折後低至$119/份。要留意優惠數量有限，每日售完即止，鍾意食牛扒的朋友切勿錯過！

灣仔打卡西餐廳推牛扒買一送一優惠！人均$119起歎招牌安格斯牛扒

在灣仔及中環都設有分店的人氣打卡西餐廳「Trois Cafe」，裝潢十分有特色，以香港屋邨為設計靈感，用粉紅色作主調，設大圓形窗框及方磚墻壁，而地板及餐檯則採用籃球場的幾何元素，打卡一流！

牛扒買一送一優惠

最近於灣仔分店推出安格斯牛扒買一送一優惠，由即日起至10月31日，只要追蹤餐廳IG賬號後就可以用1份牛扒價錢（$238），吃到兩份餐廳的招牌安格斯牛扒配薯條，除開也不過是$119/份，非常抵吃！

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除了牛扒外，Trois Cafe主打多國菜，供應全日早餐、三文治、意粉等，有多款創新玩味的新派菜式，包括雪糕配炸饅頭（$55）、素黑松露粉果（$60）及日式全日早餐（$118）。當中必試黑松露蟹粉小籠包配奶油湯（$68），小籠包皮薄多汁，黑松露味道突出，搭配西式奶油湯一齊品嘗，口感非常獨特。

牛扒買一送一 優惠詳情

日期：由即日起至2022年10月31日

優惠時段：星期一至日10:00-22:00（全日適用）

*優惠只限於灣仔分店



Trois Cafe

灣仔分店：灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈地下2-3號舖

WhatsApp：9646 0216

營業時間：星期一至日10:00-22:00



中環分店：中環畢打街1-3號中建大廈1樓109號舖

WhatsApp：9646 0216

營業時間：星期一至五08:00-18:00；星期六11:00-17:00；星期日休息

