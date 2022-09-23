百佳優惠｜百佳減價低至半價！$3珍珍薯片+日用品買1送1+雪糕劈價

撰文：溫藹紅
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【百佳優惠】百佳超市又再推出最新優惠！多款精選零食飲品、糧油雜貨、水果、日用品等都有減價，平均每件低至$2，其中包括$5.5鴻福堂涼茶、$3珍珍薯片及雀巢雪糕等人氣商品，部分日用品更做買一送一！

百佳優惠｜百佳減價低至半價！$3珍珍薯片+日用品買1送1+雪糕劈價

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（資料圖片）

百佳超級市場即日起推出最新優惠，包括50週年「限時Chill抵價」、「3天震撼價」、會員半價及指定信用卡優惠。多款精選產品，包括零食飲品、糧油雜貨、急凍食品、新鮮水果、日用品都有激減優惠，低至平均每件$2，門市或網店都有優惠！

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百佳優惠【1】限時Chill抵價

百佳超級市場於即日起至9月29日，推出50週年「限時Chill抵價」優惠。各類零食飲品、糧油雜貨、新鮮水果都有百佳優惠，包括有鴻福堂涼茶平均$5.5/支、急凍點心平均$13.3/包、全新出前一丁通心寶清仔限量套裝等；另外雀巢雪糕優惠，包括脆皮樂、旺寶雪條、雪糕杯復古特別版、MEGA雪糕批等，平均$23.3/盒。

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百佳優惠｜限時Chill抵價

優惠日期：即日起至9月29日*
地點：百佳門市或網店
*部分產品優惠提早結束

百佳優惠【2】3天震撼價

百佳由即日起至9月25日，推出「3天震撼價」優惠，其中包括新鮮水果、日本九洲白蛋、午餐肉、急凍香腸等，低至平均每件$7.48！

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百佳優惠｜3天震撼價

優惠日期：9月25日
地點：百佳門市或網店

百佳優惠【3】會員半價優惠

由即日起至9月29日，百佳推出會員半價優惠，其中包括珍珍薯片平均$3.17/包、不倒翁杯麵平均$7.95/包等，此外亦有多款精選零食飲品、火鍋配料、日用品等。

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百佳優惠｜會員半價優惠

優惠日期：即日起至9月29日
地點：百佳門市或網店

百佳優惠【4】指定信用卡優惠

由即日起至9月25日，百佳推出指定信用卡優惠，憑已綁定滙豐白金Visa卡簽賬，購買精選產品可享92折，其中包括新鮮果、急凍海鮮、急凍餃子、零食等，低至平均每件$1.97起；另外指定衞生巾或護墊進行買一送一！

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百佳優惠｜指定信用卡優惠

優惠日期：即日起至9月25日
地點：百佳門市或網店

百佳優惠最新有甚麼優惠？

百佳推出最新優惠，多款零食飲品、糧油雜貨、急凍點心等低至平均約$2起，詳情可瀏覽內文

百佳優惠優惠日期？

百佳優惠各不同優惠日期， 詳情可瀏覽內文

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