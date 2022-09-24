【旺中美食】學生時代回憶之地旺角中心（下稱旺中），近年增設了眾多小吃店。記者今次再帶大家去試食旺中6間小店，包括足料紫薯手抓餅、CP值極高沙嗲醬漢堡、仲有$5/3包自選凍撈麵及罕見牛骨髓配料，$300內就食足9樣美食，即睇真實食評，邊間最正！

旺中美食丨記者實試$300食6間小店9款美食！$5/3包凍撈麵、手抓餅

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（林子敬攝）

旺中美食【1】壹加一 —— 足料紫薯手抓餅/拉絲唔斷熱狗

第1間旺中美食，是主打手抓餅的「壹加一」，位於2樓的小食街。「壹加一」除了有配搭好的「店家推薦」手抓餅，還可以自由DIY，當中不少配料都較少見！今次記者選擇了「自由DIY手抓餅」（$40），紫薯餅皮酥脆而紫薯味亦突出；豬頸肉腌得非常入味，肉汁豐富，粟米份量極多，絕對可稱得上是飽肚之選！醬汁方面選擇了少見的甜面醬，鹹甜適中，不過與豬頸肉不太夾，大家可試試其他醬汁。

「拉絲熱狗棒」（$15）非常大份，即叫即炸，上手熱辣辣，輕輕一咬拉絲效果一流，而且一直拉都不斷，吃的時間要小心弄髒衣服！記者特別喜歡熱狗棒的外皮，金黃鬆脆，沒有成口油的感覺，蕃茄汁及芥末亦可中和芝士的飽膩，值得一試。

旺中美食【1】壹加一

地址：旺角彌敦道688號旺角中心第一座2樓SB07號舖

營業時間：12:30-22:30

味道：☆☆☆☆

口感：☆☆☆☆☆

價錢：☆☆☆☆



旺中美食【2】Monster Crabs —— 極濃味沙嗲漢堡/西班牙油炸鬼

位於1樓立食區的「Monster Crabs」，主打CP值高的漢堡，「港式沙嗲芝士漢堡」（$29），份量極大，大家可與朋友分享，留肚繼續吃其他旺中美食！漢堡的味道相當出色，沙嗲醬非常濃郁，如同吃了濃縮版沙嗲牛麵一樣，而牛肉軟淋易入口，整體配搭不俗。

「西班牙油炸鬼配雪糕」（$29），份量亦不少，即叫即炸，表面灑上肉桂砂糖，旁邊配有雲呢拿雪糕，賣相不錯。小店的西班牙油炸鬼與主題樂園的極為不同，口感偏脆身，每條的大小亦較易入口，不過記者就認為略嫌肉桂砂糖太多，多吃幾口便會很快覺得甜膩。

旺中美食【2】Monster Crabs

地址：旺角彌敦道688號旺角中心1樓FK1A1號舖

營業時間：12:00-22:00

味道：☆☆☆

口感：☆☆☆☆☆

價錢：☆☆☆☆☆



旺中美食【3】365炸雞 —— 雪味ShakeShake雞令人失望

「365炸雞」位於Monster Crabs旁邊，記者被小店的調味粉3層架及價錢吸引，點選了「Shake Shake炸雞髀肉（細）」（$26），即使是細份裝，但仍十分巨型，CP值方面不錯。不過，雞髀肉的雪味頗重，即使記者灑上孜然粉、紫菜粉及粟米濃湯粉，都未能減輕雪藏氣味，想試的朋友可能需要灑更多調味粉試試。

小店亦有供應其他少見炸物，記者選了「炸菇」（$30），當天只有冬菇及雞髀菇，即叫即炸，惟上手不久，菇的手份就會將炸皮浸軟，口感方面有待加強。菇在油炸前沒有經過腌製，草青味明顯，需要加上大量調味粉搭救。

旺中美食【3】365炸雞

地址：旺角彌敦道688號旺角中心1期1樓F88A舖

營業時間：14:30-22:30

味道：☆

口感：☆☆

價錢：☆☆☆☆



旺中美食【4】Ice Puff —— 鹹牛肉雞蛋仔

「Ice Puff」位於1樓新之城出口位置，主打創新又邪惡配搭的雞蛋仔。是次試食了在坊間極為少見的「洋蔥鹹牛肉雞蛋仔」（$30），每粒雞蛋仔都包有鹹牛肉與洋蔥，香氣撲鼻。味道方面，如同煙肉奶昔一樣，則入口會令人覺得鹹香相宜，不過多吃幾粒就會變得油膩，少吃多滋味，與朋友分享較好。

旺中美食【4】Ice Puff

地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓F51舖

營業時間：13:00-22:00

味道：☆☆

口感：☆☆☆☆

價錢：☆☆



旺中美食【5】圓仔記 —— 包心芋圓超驚喜

在葵廣被爆紅芋圓店傷害的煙韌控記者，死心不息再到旺中挑戰人氣芋圓小店。「圓仔記」位於1樓，主打手工芋圓甜品，招牌「包心三色芋圓」（$45）有齊大大粒包心芋圓、小芋圓、地瓜圓、紫薯圓、珍珠等配料，中間更有一大球芋泥，所有芋圓配料口感都非常有嚼勁，當中以包心芋圓最令人驚喜，外有咬口，裡面則軟糯，配上清甜不膩的黑糖底，推薦大家一試。

旺中美食【5】圓仔記

地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期2樓SB05號舖

營業時間：13:30-22:00

味道：☆☆☆☆☆

口感：☆☆☆☆☆

價錢：☆☆☆☆



旺中美食【6】撈麵小食 —— $5/3包撈麵/極少見牛骨髓

位於3棲轉角位的「撈麵小食」，在旺中經營多年，一直都以$5/3包自選凍撈麵，在旺角街坊間聞名。雖然$5/3包，每包的份量不多，但配料選擇豐富，連現時坊間極少有的牛骨髓都有！不過小店的調味偏嗆辣，不能吃太辣的朋友可點BB辣，而蒜蓉極香口，凍撈麵的粉絲值得一試！

旺中美食【6】撈麵小食

地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期3樓T79A號舖

味道：☆☆☆☆

口感：☆☆☆☆☆

價錢：☆☆☆☆☆

