多啦A夢百貨公司進駐九龍塘！超可愛1:1多啦A夢+逾300款獨家精品

多啦A夢未來百貨公司即將進駐九龍塘！多啦A夢未來百貨公司日本大熱，今次終於傳出進駐香港，開設期間限定店，1:1多啦A夢造型裝置必打卡，另有逾300款獨家精品，包括公仔、家居用品、首飾服飾、文具精品等，粉絲必去！

九龍塘又一城開多啦A夢百貨公司！1:1多啦A夢/服飾/首飾/文具精品

位於日本東京台場的「多啦A夢未來百貨公司」，將於9月30日起一連3個星期，登陸香港九龍塘又一城，開設期間限定店，粉絲不可以錯過！

作為官方首間海外期間限定店，店內除了有1:1大小多啦A夢造型裝置讓大家盡情打卡外，更將提供逾300款獨家精品，大量精品首次獲批於日本以外地區發售，愛買精品收藏的粉絲們就不可錯過喇！

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哆啦A夢未來百貨公司示意圖（圖片來源：哆啦A夢未來百貨公司官方網站）

今次多啦A夢限定店精品多達300多款，除了常見公仔外，亦引入了如家居用品、服飾、首飾、文具精品及裝飾擺設等多款多啦A夢精品。更多限定店詳情，仍有待官方進一步更新資訊，如果有興趣就要留意商場及「多啦A夢未來百貨公司」官方網站！

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日本東京的「多啦A夢未來百貨公司」，作為世界第一間多啦A夢官方商店，在日本亦相當受歡迎，店內除了精品外，亦有多個免費體驗區，可以體驗到卡通內的「任意門」、「竹蜻蜓」或「空氣砲」等等道具，非常有趣，不知香港限定店會否有這些體驗呢？想知道就要等開幕資訊了！

多啦A夢未來百貨公司期間限定店詳情

地點：九龍塘又一城 LG2 層中庭

日期：由9月30日起，為期3週

官方網站：https://mirai.dora-world.com/

*一切詳情以官方網站為準

