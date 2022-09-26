港鐵免費派$500優惠券 合共派36,000份 指定商場再送｜附換領方法

港鐵免費派$500優惠券！食正消費券優惠熱潮，港鐵再免費派港鐵商場電子優惠券，總值1,800萬，每位用戶最多可獲各款優惠券一份，合共可獲高達$1,500，優惠券先搶先得，於指定商場餐廳用餐，更可額外多獲$100優惠券！

港鐵免費派$500優惠券 合共36,000份｜附換領方法丨指定商場再送

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港鐵免費派$500優惠券！（圖片來源：港鐵 MTR）

港鐵由9月28日中午12時起，再度推出「一Click即搶」優惠活動，用戶登入MTR Mobile，點選「我的獎賞」，並於「禮遇」內點選相關優惠券，再點選「立即領取」，即可獲取優惠！

優惠券合共36,000份，包括：「HK$500港鐵商場電子優惠券」（名額共30,000份）、「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額共3,000份）及「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額共3,000份），每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，數量有限，先搶先得。

（圖片來源：港鐵）

除此之外，港鐵亦於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街，推出「日日賞不停」優惠活動，MTR Mobile用戶於10月內，於上述各個指定商場用餐、消費或購物，即可獲得電子優惠券或商戶優惠，有興趣留意更多消息，可前往官方網站查詢詳情。

（圖片來源：港鐵）

港鐵「一Click即搶」優惠詳情

推廣商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

推廣日期：9月28日（中午12時起）



港鐵「日日賞不停」優惠詳情

推廣商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街

推廣日期：10月份內

