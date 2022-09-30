麥當勞10月新推23大優惠券！使用麥當勞優惠券，$20就可以食到炒雙蛋飽、魚柳包早餐連港式奶茶等，更有$16下午茶及$9鹽味焦糖朱古力批等！由即日起，麥當勞咖啡、早餐、甜品、超值套餐、麥麥送等都有優惠，大家不要錯過！

麥當勞優惠｜23大麥當勞優惠券 $20雙蛋飽+奶茶 菠蘿安格斯都有平

（圖片來源：麥當勞）

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麥當勞10月再推全新優惠券！由即日起至10月9日，麥當勞App今個月繼續推出3大$20醒晨超值選系列優惠券，逢星期一至五早上4時至11時，使用優惠券，即可以用$20買到早餐，款式包括炒雙蛋包、豬柳蛋漢堡及魚柳包，餐飲除了咖啡、汽水等，更可選港式奶茶，非常抵食！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞App $20醒晨超值選優惠券

優惠日期：2022年10月3日至10月9日（早上4時至11時內適用）



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。



除此之外，由即日起至10月9日，麥當勞亦有23大優惠券可以於不同時段使用。當中包括$16麥樂雞配新地、$18魚柳飽配飲品、$9鹽味焦糖朱古力批等。期間限定菠蘿安格斯套餐配鹽味焦糖朱古力批，優惠價$51；升級版芝士安格斯套餐亦有特價$34。麥麥送方面，則有買滿$120送9件麥樂雞、買滿$150送2件麥炸雞等。

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麥當勞App VALUE MONDAY 第三十八週優惠券

優惠日期：2022年10月3日至10月9日



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

