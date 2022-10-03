尖沙咀新開木系Café設落地玻璃！被植物圍繞著 環境開揚舒服

撰文：李雨青
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尖沙咀最近新開了一間淺木色的Cafe，淺木奶色系的設計加上落地玻璃，網上去非常舒適優雅！Cafe 設有多個不規則形狀餐桌，加上餐桌四周環繞著的綠色盆栽，讓人有種置身於世外桃源的錯覺。Cafe主打精品咖啡，另有意粉、沙律、三文治、小食及甜品等輕食，適合度過悠閒的假日時光！

尖沙咀新開木系Café設落地玻璃！被植物圍繞著 自然光透射室內

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圖片授權：IG@cafe.hopping

位於尖沙咀Musea 6樓的Ukiyo Cafe剛開張不久，全店裝潢以遠離生活的煩惱為宗旨，內牆以淺木色木條為主調，而餐桌周圍則用上綠色植物做裝飾，加上一排超長的落地玻璃，看上去十分開揚舒服，環境寧靜悠閒。

Ukiyo在日語漢字中有「浮世」的意思，表達了世事無常，有及時行樂、活在當下的寓意。餐廳活用哲學，將其融入餐單與環境當中，希望過來用餐的每一位，都可以暫時遠離生活的煩囂，在寧靜近似大自然的環境中用餐和休息。餐廳提供手工製菜式，包括自家製意粉、素食餐盤及生酮甜點，詳細餐單可留意Ukiyo官方社交平台。

Ukiyo Cafe 詳情
地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 6樓610號舖
營業時間：星期一至日 08:30-23:00

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