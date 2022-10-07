麥當勞新出全新紫薯慕絲蛋糕，$42就可以歎到蛋糕連飲品！同時，麥當勞10月再推出27大優惠券，使用麥當勞優惠券，$20即可食到炒雙蛋飽、魚柳包早餐連港式奶茶等，更有$16下午茶及宇治焙茶珍珠鮮奶等，麥當勞咖啡、早餐、甜品、超值套餐、麥麥送等都有優惠，大家不要錯過！

麥當勞全新紫薯慕絲蛋糕！設27大優惠券、$16歎脆香雞翼配新地

（圖片來源：麥當勞）

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麥當勞推出全新紫薯慕絲蛋糕，由10月10日起，使用麥當勞優惠券，只需$42就可以食到全新紫薯慕絲蛋糕配自選飲品，蛋糕亦可選藍莓芝士蛋糕、紐約芝士蛋糕、意式芝士蛋糕、藍莓芝士慕絲蛋糕或榛子朱古力小雞蛋糕等，甜食控要留意！

同時，麥當勞10月再推全新優惠券，可於全日不同時段使用。當中包括$16脆香雞翼配新地、$16宇治焙茶珍珠鮮奶、$34升級版芝士安格斯套餐、$20均一價早餐；麥麥送方面，則有買滿$120送9件麥樂雞、買滿$150送2件麥炸雞等。

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麥當勞App VALUE MONDAY 第四十一週優惠券

優惠日期：2022年10月10日至10月16日（部份優惠券只適用至10月13日）



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

